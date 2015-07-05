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Билялетдинов не знает, где сейчас Азмун

5 июля 2015, 09:21
60

Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов признался, что не знает о месторасположении форварда команды Сердара Азмуна. " Его нет ни на сборах, ни в Казани. Я ему говорил, что рассчитываю на него, но не буду же я в ногах ползать.Возможно, он хочет играть за "Ростов", или уйти еще куда-то еще, я не могу читать его мысли" - отметил в интервью наставник казанцев.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Ростове", где сыграл в 12 матчах, забив при этом 4 гола.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Азмун Сердар Билялетдинов Ринат
Комментарии (60)
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РЭП НИГГА
1436079509
перед \"где\" запятая... какой вам новый домен.... вам русский язык полностью учить надо..... а по поводу билялетдинова-то он про Азмуна гадости говорит, додумывая за Сердара всё-то теперь уже плетет о том, что \"не может прочесть его мысли\". Когда уже балабол начнет дело делать, а не болтать направо и налево? вторую товарку подряд проиграли-игры никакой.....и когда громов исчезнет из Рубина?его вообще-то уволили официально,что он трётся в команде? ВЕРНИТЕ БЕРДЫЕВА!!!!!!!!
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Jeck Denielse
1436079640
Купили бы парню телефон...... Пожадничали...теперь ищите ветра в поле....
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Freyk
1436080581
Убрали новостников Соккера — появилась вопиющая безграмотность. То запятую забудут, то пробел, то наоборот лишний поставят. Кто там ещё хочет уходить на Бомбардир?
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Ruslan3132
1436088098
Автор, учи русский язык, лапоть! Должность подразумевает хотя бы на 4+ знание русского языка. Читать неудобно... \"...уйти еще куда-то еще...\" фейспалм
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Блоссия
1436092247
3 дня прошло? В розыск объявляйте!)
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Барри
1436098030
несерьезные комменты у тренера, прямо детские
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ЮГ РОССИИ
1436098327
Сердар Азмун,Серго Азмунян и вот наконец новобранец Ростова Сергей Азмунов.)
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Cool-Kurt Angle
1436099336
так ты его сам в Ростов сопроводил )) вот смешной человек ))))
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Макалай Калкин
1436107104
В отпуске человек, дайте отдохнуть в конце-таки концов!!
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Jeck Denielse
1436110654
Есть такая передача \"Жди меня\"..... Пусть Ринат туда обратится..... Отвечаю и 5-ти лет не пройдёт как вся страна со слезами на глазах увидит их воссоединение .....
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