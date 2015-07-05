Билялетдинов не знает, где сейчас Азмун

Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов признался, что не знает о месторасположении форварда команды Сердара Азмуна. " Его нет ни на сборах, ни в Казани. Я ему говорил, что рассчитываю на него, но не буду же я в ногах ползать.Возможно, он хочет играть за "Ростов", или уйти еще куда-то еще, я не могу читать его мысли" - отметил в интервью наставник казанцев.



Напомним, что вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Ростове", где сыграл в 12 матчах, забив при этом 4 гола.