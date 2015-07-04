Бабел: "Фирмино - очень одаренный игрок"

Для ЛГБТпуля он, конечно, одаренный игрок, т.к там играют всякие болототелли и мраковичи, но для нормально клуба он средний игрок.
Бывший футболист "Ливерпуля" Райан Бабел поделился своими мыслями по поводу перехода в стан англичан бразильского полузащитника Роберто Фирмино.
"Он очень умный игрок, у него есть дриблинг и классный удар, хорошо играет в пас. Фирмино не очень высок, но, несмотря на это, может играть головой. Ему больше всего нравится вести атаку, быть там главным, а время, проведенное в Германии, научило его еще играть и без мяча. Это важно в Англии. В общем, Роберто способен принести много радости фанатам "Ливерпуля", он очень одарен", - сказал голландец.
"Ливерпуль" откроет сезон АПЛ 8-го августа игрой против "Сток Сити".
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