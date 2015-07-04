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    Бабел: "Фирмино - очень одаренный игрок"

    Бывший футболист "Ливерпуля" Райан Бабел поделился своими мыслями по поводу перехода в стан англичан бразильского полузащитника Роберто Фирмино.

    "Он очень умный игрок, у него есть дриблинг и классный удар, хорошо играет в пас. Фирмино не очень высок, но, несмотря на это, может играть головой. Ему больше всего нравится вести атаку, быть там главным, а время, проведенное в Германии, научило его еще играть и без мяча. Это важно в Англии. В общем, Роберто способен принести много радости фанатам "Ливерпуля", он очень одарен", - сказал голландец.

    "Ливерпуль" откроет сезон АПЛ 8-го августа игрой против "Сток Сити".

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    Источник: Goal.com

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    04.07.2015 20:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 5 июля 2015, 23:14

      Для ЛГБТпуля он, конечно, одаренный игрок, т.к там играют всякие болототелли и мраковичи, но для нормально клуба он средний игрок.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:21

      Это удачное приобретение.

      1
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      Рейтинг: +23

      Zainka 4 июля 2015, 21:04

      А сам Бабел ща где играет,ребят?

      0
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      Рейтинг: +43

      Alcaron > Zainka 4 июля 2015, 22:27

      в турции,в бурсе кажись

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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 4 июля 2015, 20:45

      Кльово

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      Рейтинг: +514

      Amanreca 4 июля 2015, 20:32

      Фирмино взорвал пукан Скамов,стоит лишь почитать их соккеровские и комментарий Вконтакте:)

      Милнер,Фирмино,Клайн качественное усиление:)

      1
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Amanreca 4 июля 2015, 21:24

      "малкович наш новый месси ! болотели сталидж2.0 , блендон его леабелитилует! ламбелт английский иблагимович ! ну а взять ловлена за 20 млн фунтов - чистая удача ! " вухахах

      4
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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 4 июля 2015, 20:21

      ты тоже был одаренный, ну пропал куда то без вести после ливерпуля...

      1
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      Рейтинг: +16

      michae1_3allack 4 июля 2015, 20:21

      Ого себе, смотрите, кто заговорил?!
      Мляяяя, а лет-то уже ему сколько... Офигеть время летит(((

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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 4 июля 2015, 20:19

      Люблю Бабела, именно его гол пяткой, стал отправной точкой к нынешней гениальной игре Дыркильяса

      =)))

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 4 июля 2015, 20:18

      Да,но он перешёл в середняк ливерпуль,и все его качества скоро улетучатся.

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