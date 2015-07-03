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Чичарито не поможет Мексике на Золотом кубке КОНКАКАФ

3 июля 2015, 10:35
11

Нападающий сборной Мексики Чичарито не сыграет на стартующем 7-го июля Золотом кубке КОНКАКАФ. Виной тому травма, полученная в недавнем товарищеском матче против Гондураса (0:0). Накануне футболист успешно перенес операцию на ключице и проведет в лазарете порядка пяти недель.

Соперничать на групповом этапе турнира Мексика будет с Кубой, Гватемалой и Тринидадом и Тобаго.

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Источник: Goal.com
Золотой кубок КОНКАКАФ Весь мир Мексика Чичарито
Комментарии (11)
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aseke25
1435911286
жаль
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cska plus
1435911302
Мексика и без Чичарито справится с этими сборными, а так здоровья ему!
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aseke25
1435911408
жаль
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Die Roten
1435914821
здоровья горошек!
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Espana-Deutschland
1435920444
Жалко. Но здоровья Чичарито! И удачи Мексике! ¡Viva el tri!
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sir_Alex
1435920591
Потеря, однако!
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caravanbashi
1435928173
Жаль Чичу и Фалькао, 4 года назад подавали большие надежды. И Снайпера жаль, при громадном таланте всего 1 год в Интере удался.
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nahan
1435977322
Не везёт Чичарито, здоровья ему.
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