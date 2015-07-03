Чичарито не поможет Мексике на Золотом кубке КОНКАКАФ

Нападающий сборной Мексики Чичарито не сыграет на стартующем 7-го июля Золотом кубке КОНКАКАФ. Виной тому травма, полученная в недавнем товарищеском матче против Гондураса (0:0). Накануне футболист успешно перенес операцию на ключице и проведет в лазарете порядка пяти недель.



Соперничать на групповом этапе турнира Мексика будет с Кубой, Гватемалой и Тринидадом и Тобаго.



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