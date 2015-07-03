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    Кобелев встретится с Денисовым в ближайшее время

    Накануне назначенный спортивным директором московского "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что обязательно проведет рабочий диалог с полузащитником команды Игорем Денисовым, который по ходу минувшего сезона был сослан в дубль команды.

    "Разговор с Денисовым входит в мои обязанности, мы с Игорем обязательно встретимся. Возможно ли возвращение игрока в основу? Не могу ответить на вопрос до общения с главным тренером и самим футболистом", - сказал функционер.

    "Динамо" откроет сезон РФПЛ 19 июля матчем против "Зенита".

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 01:33
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:48

      Поговорят по-душам...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 18:28

      Стас огорчится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      shur 3 июля 2015, 16:51

      .что то надо решать,время идет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:37

      Денисову пора угомониться...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      juventus186 3 июля 2015, 10:25

      Сами не согли уладить конфликт, так и третьего до кучи взяли - типа судьи что-ли?
      Ему теперь доверили компромисс искать!
      Во как!Взрослые люди, а ведут себя как дети, серьезно..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      дантеs > juventus186 3 июля 2015, 11:19

      Кобелев спортдиректор - это его работа разруливать непонятки...

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > дантеs 3 июля 2015, 11:30

      дантеs, тогда резонный вопрос - а где Андрей раньше был?Разрулил бы непонятки - глядишь и не было бы конфликта...

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > juventus186 3 июля 2015, 15:49

      Его спорт директором позавчера назначили.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > richi 3 июля 2015, 16:42

      А, понятно, хоть одно умное решение, только позднавато.Клуб уже задолжал - из огня да в полымя попал Андрей.
      Щас героически будет исправлять то, что наворотили Ротенберги-Черчесовы всякие.
      Все по-русски!

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      Рейтинг: +101

      Ver 3 июля 2015, 10:15

      Посмотрел бы встречу Денисова с Черчесовым...на ринге...

      0
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      Рейтинг: +314

      spilo 3 июля 2015, 09:49

      уладит конфликт

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      Ответить
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 3 июля 2015, 09:19

      Суппер новость. Кобелев встретится с несколькими десятками Динамовских футболистов. Это его работа, о чем он и сказал.

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 3 июля 2015, 08:50

      Только без травм.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 июля 2015, 08:46

      За место в составе Денисову прийдется заплатить.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ДСА 3 июля 2015, 11:32

      ДСА, за место в составе Денисову придется извиниться.

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