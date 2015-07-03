Кобелев встретится с Денисовым в ближайшее время

Накануне назначенный спортивным директором московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что обязательно проведет рабочий диалог с полузащитником команды Игорем Денисовым, который по ходу минувшего сезона был сослан в дубль команды.



«Разговор с Денисовым входит в мои обязанности, мы с Игорем обязательно встретимся. Возможно ли возвращение игрока в основу? Не могу ответить на вопрос до общения с главным тренером и самим футболистом», – сказал функционер.



«Динамо» откроет сезон РФПЛ 19 июля матчем против «Зенита».



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