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    Кобелев встретится с Денисовым в ближайшее время

    Накануне назначенный спортивным директором московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что обязательно проведет рабочий диалог с полузащитником команды Игорем Денисовым, который по ходу минувшего сезона был сослан в дубль команды.

    «Разговор с Денисовым входит в мои обязанности, мы с Игорем обязательно встретимся. Возможно ли возвращение игрока в основу? Не могу ответить на вопрос до общения с главным тренером и самим футболистом», – сказал функционер.

    «Динамо» откроет сезон РФПЛ 19 июля матчем против «Зенита».

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 01:33
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    Комментарии (33)
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    Сергей Саныч
    1435902603
    Только без травм.
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    Sem25
    1435904363
    Суппер новость. Кобелев встретится с несколькими десятками Динамовских футболистов. Это его работа, о чем он и сказал.
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    spilo
    1435906179
    уладит конфликт
    Ответить
    Ver
    1435907701
    Посмотрел бы встречу Денисова с Черчесовым...на ринге...
    Ответить
    juventus186
    1435908337
    Сами не согли уладить конфликт, так и третьего до кучи взяли - типа судьи что-ли? Ему теперь доверили компромисс искать! Во как!Взрослые люди, а ведут себя как дети, серьезно..
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    nahan
    1435927032
    Денисову пора угомониться...
    Ответить
    shur
    1435931503
    .что то надо решать,время идет!
    Ответить
    112910415
    1435937319
    Стас огорчится
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436014104
    Поговорят по-душам...
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    ologreds
    1694997679
    numo434650
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