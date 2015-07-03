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    "Ювентус" не получал предложений по Видалю и Льоренте

    Генеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что его клуб не получал никаких предложений о продаже Артуро Видаля и Фернандо Льоренте.

    "Да, слухи по этим игрокам есть, но смею вас уверить, что никаких трансферных предложений по ним не приходило. Что касается укрепления нашего состава, то мы и сейчас достаточно конкурентоспособны, но продолжаем искать варианты по улучшению набора футболистов", - сказал функционер.

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    Источник: Football Italia

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    03.07.2015 00:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +40

      Juventinos1897 5 июля 2015, 15:56

      Фернандо надо продавать, от этого лучше будет всем! Тем более Маротта сказал что на днях уже будет официально объявлено о подписании Дзадзы.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 10:09

      Бывает же такое...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:28

      Одно бревно, а у другого характер га...но...

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:58

      зато столько много слухов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 3 июля 2015, 09:25

      На счет Видаля хорошо, а Льоренте могли бы отпустить

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      Рейтинг: +392

      juventus186 3 июля 2015, 08:45

      Рано или поздно Лорьенте продадут...
      Конкуренцию проиграл, возраст дает о себе знать.....

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:25

      интересно кто из них говорит не правду?))

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      Рейтинг: +256

      Arhive 3 июля 2015, 04:54

      ну и хорошо)

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 3 июля 2015, 04:26

      Скоро реал Льоренте купит, за 100 лямов

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 3 июля 2015, 01:13

      там уже 90% дали на Арсенал))) Соккер размещает, Бомбардир опровергает ))) Главное-движение...

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