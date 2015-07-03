"Ювентус" не получал предложений по Видалю и Льоренте

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что его клуб не получал никаких предложений о продаже Артуро Видаля и Фернандо Льоренте.



"Да, слухи по этим игрокам есть, но смею вас уверить, что никаких трансферных предложений по ним не приходило. Что касается укрепления нашего состава, то мы и сейчас достаточно конкурентоспособны, но продолжаем искать варианты по улучшению набора футболистов", - сказал функционер.



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