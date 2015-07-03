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    «Ювентус» не получал предложений по Видалю и Льоренте

    Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что его клуб не получал никаких предложений о продаже Артуро Видаля и Фернандо Льоренте.

    «Да, слухи по этим игрокам есть, но смею вас уверить, что никаких трансферных предложений по ним не приходило. Что касается укрепления нашего состава, то мы и сейчас достаточно конкурентоспособны, но продолжаем искать варианты по улучшению набора футболистов», – сказал функционер.

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    Источник: Football Italia

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    03.07.2015 00:45
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    Комментарии (13)
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    Lionel Messi-10
    1435886818
    Скоро реал Льоренте купит, за 100 лямов
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    Arhive
    1435888451
    ну и хорошо)
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    cska plus
    1435893917
    интересно кто из них говорит не правду?))
    Ответить
    juventus186
    1435902320
    Рано или поздно Лорьенте продадут... Конкуренцию проиграл, возраст дает о себе знать.....
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    roman230582
    1435904757
    На счет Видаля хорошо, а Льоренте могли бы отпустить
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    Die Roten
    1435913896
    зато столько много слухов
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    nahan
    1435926496
    Одно бревно, а у другого характер га...но...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1435993782
    Бывает же такое...
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    Juventinos1897
    1436101008
    Фернандо надо продавать, от этого лучше будет всем! Тем более Маротта сказал что на днях уже будет официально объявлено о подписании Дзадзы.
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    ologreds
    1694997679
    numo434645
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