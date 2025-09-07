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Дан Петреску
Новости
Дан Петреску - новости
Румыния
22 декабря 1967 (58)
Тренер
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Публикации
Только три иностранных тренера работали в двух клубах РПЛ за один сезон
13 октября
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
13 сентября
1
Петреску, заболевший раком, хочет вернуться в Россию
1 января
1
Реакция Рабинера на рак у Петреску
1 января
2
У экс-тренера «Динамо», «Кубани» обнаружили рак
1 января
Составлен список вариантов на замену Карпину в «Динамо»
2025.09.07 23:25
11
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
2025.08.11 15:45
7
Агент Петреску допустил, что тренер может возглавить «Спартак»
2024.03.11 15:20
2
Фото
Петреску получил работу в Корее – он был готов вернуться в Россию
2023.06.16 20:56
«Я в шоке. Россия должна остаться в Европе». Петреску – о возможном переходе РФС в Азию
2023.01.04 13:09
2
Агент Петреску сравнил РПЛ и чемпионат Румынии
2022.08.25 07:58
Петреску готов вернуться в Россию
2022.08.24 21:13
4
Агент Петреску: «В России 150 миллионов человек, а нет ни одного футболиста в топ-клубе»
2022.08.24 20:57
2
Агент Петреску – о возвращении тренера в «Динамо»: «Будет предопределенность – обсудим»
2022.05.31 00:10
Агент: «Петреску готов вернуться в Россию, несмотря ни на что»
2022.05.17 00:45
1
Агент Петреску: «Дан готов возглавить команду из любой российской лиги, вопрос о топ-клубах не стоит»
2021.12.24 15:57
3
Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в Россию. За последние годы он взял в Европе больше очков, чем все московские клубы»
2021.12.07 11:27
7
Приоритет Петреску – возвращение в Россию
2021.11.01 23:00
7
Петреску, Мусаев, Новиков – кандидаты на пост тренера «Ростова»
2021.08.02 22:31
19
Петреску: «Недавно были контакты с большим российским клубом, но они выбрали другого тренера»
2021.07.02 11:39
2
Петреску – о Кокорине: «Самый талантливый футболист, с которым я работал. «Реал», «Барселона» – это его уровень»
2021.07.02 10:21
17
Петреску: «Владелец «Кубани» сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом»
2021.06.20 15:08
11
Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»
2021.06.20 13:15
4
Карасев – о тренерах, хамящих судьям: «Петреску был без тормозов»
2021.03.04 12:59
1
Петреску покинул «Кайсериспор» спустя месяц после назначения
2021.02.24 11:42
Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». Он хотел тренировать «Спартак» или ЦСКА
2021.01.12 09:58
4
Агент Петреску: «Приоритет Дана – возвращение в Россию. Он готов поработать с ЦСКА и «Спартаком»
2020.12.29 19:23
18
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Петреску принес на пресс-конференцию распечатку правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ
2020.02.28 09:01
7
«СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым
2019.11.19 17:42
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