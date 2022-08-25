Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
ЧФР Клуж
Дан Петреску
Главные новости
Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
2
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
Больше новостей, фото и видео в нашем телеграм-канале. Присоединяйтесь!
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
7
17:00
Реклама
Кто победит в матче «Милан» – «Наполи»? Забьет ли Хвича? Делайте ставки, получив 2000 рублей бесплатно
16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
5
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
4
13:00
Реклама
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня! Делайте ставки, получив до 17000 рублей бесплатно
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Дан Петреску - новости
Тренер
Имя
Дан
Фамилия
Петреску
Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
22 декабря 1967
Статистика
Новости
Статьи
Посты
4 января
13:09
«Я в шоке. Россия должна остаться в Европе». Петреску – о возможном переходе РФС в Азию
2
25 августа 2022
07:58
Агент Петреску сравнил РПЛ и чемпионат Румынии
24 августа 2022
21:13
Петреску готов вернуться в Россию
4
20:57
Агент Петреску: «В России 150 миллионов человек, а нет ни одного футболиста в топ-клубе»
3
31 мая 2022
00:10
Агент Петреску – о возвращении тренера в «Динамо»: «Будет предопределенность – обсудим»
17 мая 2022
00:45
Агент: «Петреску готов вернуться в Россию, несмотря ни на что»
1
24 декабря 2021
15:57
Агент Петреску: «Дан готов возглавить команду из любой российской лиги, вопрос о топ-клубах не стоит»
3
7 декабря 2021
11:27
Агент Петреску: «Дан хочет вернуться в Россию. За последние годы он взял в Европе больше очков, чем все московские клубы»
9
1 ноября 2021
23:00
Приоритет Петреску – возвращение в Россию
7
2 августа 2021
22:31
Петреску, Мусаев, Новиков – кандидаты на пост тренера «Ростова»
19
2 июля 2021
11:39
Петреску: «Недавно были контакты с большим российским клубом, но они выбрали другого тренера»
2
10:21
Петреску – о Кокорине: «Самый талантливый футболист, с которым я работал. «Реал», «Барселона» – это его уровень»
19
20 июня 2021
15:08
Петреску: «Владелец «Кубани» сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом»
12
13:15
Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»
4
4 марта 2021
12:59
Карасев – о тренерах, хамящих судьям: «Петреску был без тормозов»
1
24 февраля 2021
11:42
Петреску покинул «Кайсериспор» спустя месяц после назначения
12 января 2021
09:58
Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». Он хотел тренировать «Спартак» или ЦСКА
4
29 декабря 2020
19:23
Агент Петреску: «Приоритет Дана – возвращение в Россию. Он готов поработать с ЦСКА и «Спартаком»
18
22 июля 2020
15:00
Петреску заболел коронавирусом
1
28 февраля 2020
09:01
Петреску принес на пресс-конференцию распечатку правил и обвинил судей в вылете из ЛЕ
7
19 ноября 2019
17:42
«СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым
36
12 ноября 2019
12:48
Агент Петреску: «Любое предложение из России будет рассматриваться самым внимательным образом»
6
11:23
Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»
22
9 октября 2019
20:22
«Мутко против»: «Новым главным тренером «Динамо» может стать Кирьяков»
14
7 октября 2019
07:29
«Бизнес Online»: глава совета директоров «Динамо» Соловьев может покинуть клуб
4
6 октября 2019
01:42
«Бизнес Online»: «Динамо» могут возглавить Петреску или Хацкевич
10
7 июля 2019
19:04
Петреску: «Я бы рекомендовал Хаджи перейти в «Спартак». Это самая любимая команда в России, у нее невероятные фанаты»
10
16 октября 2018
07:43
Агент: «Петреску в курсе, что не увидит денег от «Кубани»
2
7 июня 2018
15:13
Фото
Петреску возглавил клуб из Китая
18 мая 2018
00:05
Денисов: «Петреску в «Динамо» так и говорили: «Не поставишь в состав Ротенберга – уволим»
24
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение