Петреску: «Недавно были контакты с большим российским клубом, но они выбрали другого тренера»

Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску сообщил о желании возглавить российский клуб.

– Насколько вы погружены в российский футбол?

– Достаточно сильно, слежу за играми и новостями, потому что хочу вернуться в Россию. У меня много предложений из стран Персидского залива, но я сказал агенту, что хочу работать в России.

У меня недавно были контакты с одним из больших российских клубов, кое-кто обещал мне работу в России летом, я был в списке кандидатов, но в итоге они выбрали другого тренера. Тем не менее ничего не поменялось, я по-прежнему очень хотел бы вернуться работать в вашу страну. Чувствую в себе силы и энергию.

– Откуда такое желание?

– Потому что в России у меня получалось, это были фантастические пять лет в «Кубани» и «Динамо». Только когда я пришел в «Кубань» во второй раз, все вышло плохо, но команда разваливалась из-за финансовых проблем.

Петреску тренировал «Кубань» с 2010 по 2012 год и в 2016 году.

Румынский тренер возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год.

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