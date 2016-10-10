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Дан Петреску
Материалы
Дан Петреску - материалы
Румыния
22 декабря 1967 (58)
Тренер
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«Хузин, вон!», вратарская трагедия в Калининграде и готовящееся банкротство «Кубани». Чем запомнится 16-й тур ФНЛ
Шок Дениса Вамбольта, протесты болельщиков «Нефтехимика» против своего тренера, глубокий кризис «Волгаря» и нападки Давыдова в сторону «Тосно» – в обзоре 16 тура ФНЛ от «Бомбардира».
10.10.2016 10:00
3
Гинер может продать ЦСКА. «Кубань» уволила Петреску. Дайджест событий дня
Саввиди отказывается финансировать «Ростов». РФС не будет отстранять судью Иванова из-за требований «Спартака». Голкипера «Спарты» отправили тренироваться с женщинами. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
04.10.2016 21:10
17
Злость Воронежа и первая осечка «Динамо». Чем запомнится 10-й тур ФНЛ
«Спартак-2» и «Волгарь» проявляют волю к победе. «Енисей» справляется с домашним проклятьем. «Кубань» наконец-то преображается. «Бомбардир» представляет обзор очередного игрового дня ФНЛ.
29.08.2016 12:50
6
«То я тренер, то я не тренер». Почему Петреску не виноват в провале «Кубани»
Краснодарская «Кубань» погрязла в скандалах и финансовых неурядицах. Перед командой стоит задача вернуться в элиту российского футбола, однако Дан Петреску и компания осели на последнем месте в ФНЛ. «Бомбардир» показывает, что провал «Кубани» – не дело рук тренера, а его увольнение – не решение проблемы.
21.08.2016 09:00
1
«Рубин» проиграл «Анжи» из-за ляпа Рыжикова. Матч Россия – Гана откроет стадион ЦСКА. Дайджест событий дня
Петреску остается в «Кубани». Бердыев может вернуться в «Ростов». Денисов заявлен за «Динамо» в ФНЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19.08.2016 21:55
16
Тихонов в поисках мага и невероятный триллер в Химках и Саратове. Чем запомнится 8-й тур ФНЛ
О судейском скандале на «Арене Химки», командах, затмивших легендарный финал Лиги чемпионов, обвинениях Тихонова в адрес неизвестного волшебника и «севильской» модели в Саранске – в обзоре 8-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
19.08.2016 11:50
2
Черчесов не вызвал в сборную России Кокорина и Мамаева. «Спартак» возглавит Каррера. Дайджест событий дня
«Кубань» расстанется с Петреску. Чорлука остается в «Локомотиве». «Реал» нацелился на Фабрегаса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.08.2016 21:00
7
Бердыев консультирует «Ростов». ЦСКА продаст Караваева. Дайджест событий дня
Адвокат возглавит «Фенербахче». Подольски завершил карьеру в сборной. «Лацио» достиг договоренности по Баштушу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.08.2016 21:15
9
Грядущее увольнение Петреску, диагноз Тихонова и выездные мучения «Динамо». Чем запомнится 7-й тур ФНЛ
О готовности болельщиков «Кубани» вызвать игрокам проституток, гневе наставника «Тюмени» Ивченко, выездных мучениях «Динамо» и двух самых «русских» городах – в обзоре седьмого тура ФНЛ от «Бомбардира».
15.08.2016 16:30
1
Война «Динамо» и «Зенита», «Кубань» в зоне вылета и другие события 5-го тура ФНЛ
О высокомерии Белорукова и мстительном Гасилине, возвращении Ребко, ужасной игре «Кубани» и «СКА-Хабаровска» и массовых требованиях болельщиков «Сибири» – в обзоре 5-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
02.08.2016 13:00
3
Гнев Витька, судейская помощь «Зениту-2» и настоящий спартаковский футбол. Каким запомнится 4-й тур ФНЛ
О конфликтах на стадионе «Старт», эмоциях Андрея Тихонова, подводящем «Кубань» вратаре и испортившей все нервы динамовцам «Балтике» – в обзоре 4-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
29.07.2016 17:00
7
Провалы Тихонова и Черышева, очередной скандал в «Кубани». Чем запомнится 1 тур ФНЛ помимо «Динамо»
О ярости наставника «СКА-Хабаровска» Александра Григоряна, разрозненности «Енисея», возможном внедрении велосипедов в «Шиннике» и непрекращающихся скандалах в «Кубани» – в обзоре 1-го тура ФНЛ от «Бомбардира»
14.07.2016 10:00
4
Совесть Погребняка, дебют Тихонова и скандалы во Владивостоке. Анонс ФНЛ-2016/17
Сумасшествие Евро-2016 закончилось, и в качестве похмелья стартует ФНЛ. «Бомбардир» отмечает небывало именитый состав участников и выделяет главные интриги предстоящего сезона: почему первый дивизион – это не только «Динамо».
11.07.2016 16:00
3
Халк может уехать из России. Луческу хочет работать в «Зените» до 2046 года. Дайджест событий дня
Ананко ушел из «Спартака». «Мордовию» возглавил один из тренеров «Севильи». Кокорин раскрыл секрет срыва перехода в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.06.2016 21:15
12
«Это суперталант. Он мог бы играть в любой сборной мира!». Как Капелло, Бенитес, Это’О и другие иностранцы хвалят Кокорина
«Суперталант», «суперигрок», «фантастический» и «выдающийся» футболист. Лестные эпитеты в адрес самого обсуждаемого игрока России до сих пор не редкость. «Бомбардир» выделяет главные цитаты известных иностранных футболистов и специалистов об Александре Кокорине.
15.03.2016 15:02
17
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Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
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