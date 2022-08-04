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    Дан Петреску - статистика

    Тренер
    Имя Дан
    Фамилия Петреску
    Команда ЧФР Клуж
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 22 декабря 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЧФР Клуж 12 5 3 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2022 Шахтер 0 : 0 ЧФР Клуж
    11.08.2022 ЧФР Клуж 1 : 0 Шахтер
    18.08.2022 Марибор 0 : 0 ЧФР Клуж
    25.08.2022 ЧФР Клуж 1 : 0 Марибор
    08.09.2022 Балкани 1 : 1 ЧФР Клуж
    15.09.2022 ЧФР Клуж 0 : 1 Сивасспор
    06.10.2022 Славия 0 : 1 ЧФР Клуж
    13.10.2022 ЧФР Клуж 2 : 0 Славия
    27.10.2022 Сивасспор 3 : 0 ЧФР Клуж
    03.11.2022 ЧФР Клуж 1 : 0 Балкани
    16.02.2023 Лацио 1 : 0 ЧФР Клуж
    23.02.2023 ЧФР Клуж 0 : 0 Лацио
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