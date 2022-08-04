Дан Петреску - статистика
Тренер
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Петреску
|Команда
|ЧФР Клуж
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|22 декабря 1967
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Петреску
|Команда
|ЧФР Клуж
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|22 декабря 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ЧФР Клуж
|12
|5
|3
|4
|Дата
|Матч
|04.08.2022
|Шахтер
|0 : 0
|ЧФР Клуж
|11.08.2022
|ЧФР Клуж
|1 : 0
|Шахтер
|18.08.2022
|Марибор
|0 : 0
|ЧФР Клуж
|25.08.2022
|ЧФР Клуж
|1 : 0
|Марибор
|08.09.2022
|Балкани
|1 : 1
|ЧФР Клуж
|15.09.2022
|ЧФР Клуж
|0 : 1
|Сивасспор
|06.10.2022
|Славия
|0 : 1
|ЧФР Клуж
|13.10.2022
|ЧФР Клуж
|2 : 0
|Славия
|27.10.2022
|Сивасспор
|3 : 0
|ЧФР Клуж
|03.11.2022
|ЧФР Клуж
|1 : 0
|Балкани
|16.02.2023
|Лацио
|1 : 0
|ЧФР Клуж
|23.02.2023
|ЧФР Клуж
|0 : 0
|Лацио