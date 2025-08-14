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Дан Петреску
Статистика
Дан Петреску - статистика
Румыния
22 декабря 1967 (58)
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Команда
И
В
П
Н
ЧФР Клуж
6
2
2
2
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Лига Европы, 2 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
31.07.2025
Лугано
Лига Европы, 2 раунд
Лугано
0 : 0
24.07.2025
ЧФР Клуж
Лига Европы, 1 раунд
ЧФР Клуж
3 : 0
17.07.2025
Пакш
Лига Европы, 1 раунд
Пакш
0 : 0
10.07.2025
ЧФР Клуж
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