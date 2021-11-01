Приоритет Петреску – возвращение в Россию

Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску, рассказал о желании своего клиента снова поработать в РПЛ.

– Как сейчас Дан? Где он?

– У Дана все хорошо, работает. Сейчас он в Румынии, вернулся в ЧФР Клуж.

– Были ли этим летом предложения из России?

– Нет, предложений не было. Приоритет Дана – возвращение в Россию. Но пока предложений нет.

Его контракт с «Клужом» составлен таким образом, что в случае чего он может уйти в любой момент. Если будут предложения от клубов РПЛ, то их мы будем рассматривать в первую очередь.

– Предложения от топ-клубов РПЛ?

– Вопрос так не стоит! Вопрос в стране. Он не раз говорил, что хочет выиграть какой-то титул, чемпионат. Поэтому Дан и хочет вернуться в Россию.

– Следит ли Петреску за РПЛ сейчас? Может быть, он смотрит матчи «Кубани», «Краснодара»?

– Да, конечно, он в курсе положения дел.

– Как Дан относится к «Краснодару»?

– Во-первых, когда «Краснодар» еще играл в первой лиге, он уже тогда говорил, что эта команда с таким руководителем зайдет далеко. Так и произошло.

Он общался с господином Галицким, когда еще не были ничего – ни стадиона, ни Лиги чемпионов. С уважением относится к этому клубу.

– А готов ли в случае чего Дан Петреску стать тренером «Краснодара»?

– Честно, готов. А почему нет? Конечно! Краснодар – его любимый город. С большим удовольствием он сделает это.