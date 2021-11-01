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    Приоритет Петреску – возвращение в Россию

    Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску, рассказал о желании своего клиента снова поработать в РПЛ.

    – Как сейчас Дан? Где он?

    – У Дана все хорошо, работает. Сейчас он в Румынии, вернулся в ЧФР Клуж.

    – Были ли этим летом предложения из России?

    – Нет, предложений не было. Приоритет Дана – возвращение в Россию. Но пока предложений нет.

    Его контракт с «Клужом» составлен таким образом, что в случае чего он может уйти в любой момент. Если будут предложения от клубов РПЛ, то их мы будем рассматривать в первую очередь.

    – Предложения от топ-клубов РПЛ?

    – Вопрос так не стоит! Вопрос в стране. Он не раз говорил, что хочет выиграть какой-то титул, чемпионат. Поэтому Дан и хочет вернуться в Россию.

    – Следит ли Петреску за РПЛ сейчас? Может быть, он смотрит матчи «Кубани», «Краснодара»?

    – Да, конечно, он в курсе положения дел.

    – Как Дан относится к «Краснодару»?

    – Во-первых, когда «Краснодар» еще играл в первой лиге, он уже тогда говорил, что эта команда с таким руководителем зайдет далеко. Так и произошло.

    Он общался с господином Галицким, когда еще не были ничего – ни стадиона, ни Лиги чемпионов. С уважением относится к этому клубу.

    – А готов ли в случае чего Дан Петреску стать тренером «Краснодара»?

    – Честно, готов. А почему нет? Конечно! Краснодар – его любимый город. С большим удовольствием он сделает это.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    01.11.2021 23:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21595

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Приоритет Петреску - поближе к хорошей кассе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17355

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Так это для всех приоритет, а не только для Дана.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21595

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 21 минуту назад

      Так-то оно так, только Пырнэу про чемпионство говорит.

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