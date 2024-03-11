Агент Петреску допустил, что тренер может возглавить «Спартак»

Николай Пырнэу, представитель Дана Петреску, дал понять, что румынский тренер не против назначения в «Спартак».

Ранее стало известно, что московский клуб может уволить Гильермо Абаскаля. Его могут заменить Владимир Ивич или Станислав Черчесов.

– Вокруг «Спартака» снова начались телодвижения. Вот‑вот должны убрать Абаскаля, если верить СМИ. На ваш взгляд, какой европейский тренер поможет команде вернуться на лидирующие позиции и стать чемпионом?

– Есть много тренеров, которые могут помочь «Спартаку». «Спартак» всегда славился своей комбинационной игрой, еще со временем Бескова и Романцева. Так что это может быть либо итальянский, либо испанский тренер.

– Есть ли сложности с приглашением иностранного специалиста в Россию? У нас не так много легионеров на этих позициях.

– Не думаю, что есть сложности с подписанием кого‑то из иностранцев. Все упирается в контракт, который предложит российский клуб. Хотя бывают и неординарные ситуации.

– А как дела у Дана Петреску в Корее?

– У Дана все нормально, он играет, выигрывает. Он востребован, где бы ни появился, везде даeт результат. Он не раз говорил, что хотел бы вернуться в Россию.

– И если поступит предложение от «Спартака», не будет ли проблемой действующий контракт?

– Все может быть. Мы всегда составляем контракт таким образом, при котором есть возможность уйти.