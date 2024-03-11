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    • Агент Петреску допустил, что тренер может возглавить «Спартак»

    Агент Петреску допустил, что тренер может возглавить «Спартак»

    Николай Пырнэу, представитель Дана Петреску, дал понять, что румынский тренер не против назначения в «Спартак».

    Ранее стало известно, что московский клуб может уволить Гильермо Абаскаля. Его могут заменить Владимир Ивич или Станислав Черчесов.

    – Вокруг «Спартака» снова начались телодвижения. Вот‑вот должны убрать Абаскаля, если верить СМИ. На ваш взгляд, какой европейский тренер поможет команде вернуться на лидирующие позиции и стать чемпионом?

    – Есть много тренеров, которые могут помочь «Спартаку». «Спартак» всегда славился своей комбинационной игрой, еще со временем Бескова и Романцева. Так что это может быть либо итальянский, либо испанский тренер.

    – Есть ли сложности с приглашением иностранного специалиста в Россию? У нас не так много легионеров на этих позициях.

    – Не думаю, что есть сложности с подписанием кого‑то из иностранцев. Все упирается в контракт, который предложит российский клуб. Хотя бывают и неординарные ситуации.

    – А как дела у Дана Петреску в Корее?

    – У Дана все нормально, он играет, выигрывает. Он востребован, где бы ни появился, везде даeт результат. Он не раз говорил, что хотел бы вернуться в Россию.

    – И если поступит предложение от «Спартака», не будет ли проблемой действующий контракт?

    – Все может быть. Мы всегда составляем контракт таким образом, при котором есть возможность уйти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2024 15:20
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    Комментарии (2)
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    oyabun
    1710160118
    Самое прикольное, что вот сейчас если Спартак грохнет Оренбург в Кубке, разговоры об отставке сразу стихнут и тренер продолжит руководить дальше. А следующую игру Абаскаль снова сольёт и по-новой. И всё это по вине не желающего ничего менять руководства Спартака.
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    ...уефан
    1710160772
    ...вашу, мать! АСТАНАВИТИСЯ уже! Ещё румунув нам не хватало!...
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