Петреску: «Владелец «Кубани» сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом»

Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску рассказал об отношениях с владельцем клуба Олегом Мкртчяном. Тот планировал дать румыну контракт на десятки лет.

«Он сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом. Я был шокирован! Я сказал: «Подпишу соглашение на столько, сколько хочешь, если ты мной доволен».

В следующем году он предложил мне новый контракт. Затем у меня было дерби, которое команда не выиграла, и он меня уволил. Я был в шоке… Причeм он сказал об отставке моему агенту», – цитирует Петреску «Чемпионат» со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

Петреску впервые возглавил «Кубань» в 2010 году.

Сейчас тренер без работы.

«Кубань» выходила в еврокубки.

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