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    Петреску: «Владелец «Кубани» сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом»

    Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску рассказал об отношениях с владельцем клуба Олегом Мкртчяном. Тот планировал дать румыну контракт на десятки лет.

    «Он сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом. Я был шокирован! Я сказал: «Подпишу соглашение на столько, сколько хочешь, если ты мной доволен».

    В следующем году он предложил мне новый контракт. Затем у меня было дерби, которое команда не выиграла, и он меня уволил. Я был в шоке… Причeм он сказал об отставке моему агенту», – цитирует Петреску «Чемпионат» со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

    • Петреску впервые возглавил «Кубань» в 2010 году.
    • Сейчас тренер без работы.
    • «Кубань» выходила в еврокубки.

    Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:08
    Комментарии10
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      Рейтинг: +23041

      Боцман59rus 49 минут назад

      - я может чего пропустил, откуда румын взялся и Кубань?
      насколько это актуально?

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      Рейтинг: +12941

      KLIM777 1 час назад

      Когда уволился, то в какой ресторан поехал? Или сразу домой?

      0
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      Рейтинг: +560

      Spinorr 1 час назад

      Если бы он дал тебе 25 летний контракт, то вероятность того, что вы будете похоронены вместе, была бы очень велика.

      0
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      Рейтинг: +6956

      Alekxei Z. 1 час назад

      Бомбардир , блокируйте опять , ну ваши новости это полный зашквар.
      Возьмите в штат Олю Бузову и Губерниева, и каждый день батл выдавайте.
      Ну вот , для чего эта "новость" ?
      Конечно , скорее всего и надо уходить с вашего сайта, но иногда попадаются нормальные комментарии , с авторами которых приятно поспорить.
      Только это и держит.

      5
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      Рейтинг: +12341

      Cules2013 > Alekxei Z. 1 час назад

      поддерживаю.
      сайт загибается.

      2
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      Рейтинг: -869

      СуперПАВ9 > Cules2013 1 час назад

      Это ты загибаешься

      0
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      Рейтинг: -869

      СуперПАВ9 > Alekxei Z. 1 час назад

      Иди на х у й урод

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      Рейтинг: +6956

      Alekxei Z. > СуперПАВ9 55 минут назад

      Я бы с радостью, но ты же там с рождения место занял. То сидишь , то сосёшь.Все дырки твои заняты.
      Дерзай педя-сосунок !!!

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      Рейтинг: +12341

      Cules2013 > СуперПАВ9 54 минуты назад

      а вот, собственно, и конкретный пример этой деградации на лицо)

      1
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      Рейтинг: +12941

      KLIM777 > Cules2013 40 минут назад

      это бухой админ у которого горе)))

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