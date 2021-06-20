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  • Петреску: «Владелец «Кубани» сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом»

Петреску: «Владелец «Кубани» сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом»

20 июня 2021, 15:08
11

Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску рассказал об отношениях с владельцем клуба Олегом Мкртчяном. Тот планировал дать румыну контракт на десятки лет.

«Он сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом. Я был шокирован! Я сказал: «Подпишу соглашение на столько, сколько хочешь, если ты мной доволен».

В следующем году он предложил мне новый контракт. Затем у меня было дерби, которое команда не выиграла, и он меня уволил. Я был в шоке… Причeм он сказал об отставке моему агенту», – цитирует Петреску «Чемпионат» со ссылкой на Gazeta Sporturilor.

  • Петреску впервые возглавил «Кубань» в 2010 году.
  • Сейчас тренер без работы.
  • «Кубань» выходила в еврокубки.

Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Петреску Дан
Комментарии (11)
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Spinorr
1624194187
Если бы он дал тебе 25 летний контракт, то вероятность того, что вы будете похоронены вместе, была бы очень велика.
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Боцман59rus
1624196406
- я может чего пропустил, откуда румын взялся и Кубань? насколько это актуально?
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казанский лис
1624200788
кубань вмерла . пистабол армян еще жив
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житель СПб
1624202712
Весело там у них было...
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filosof sparty
1624207963
Странно, что он ещё мамой не поклялся
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vmonomah17
1624210050
Надо было после дерби еще раз перед ним на колени встать, но только раком))))
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Bergmald
1624256280
Дан то ли путает, то ли врёт. Он сбежал в Динамо после ПОБЕДЫ в дерби. Никто его не увольнял
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амани
1624260563
во первых.....это загадочная русская душа. Петреску этого не понять.....во вторых ...в России . все бизнесмены из 90-х . они кинули всех россиян. а ты. Дан. всего лишь один из многих цыган// в третьих ....бомбардир. зачем нам эти новости
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