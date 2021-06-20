Петреску: «Владелец «Кубани» сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом»

Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску рассказал об отношениях с владельцем клуба Олегом Мкртчяном. Тот планировал дать румыну контракт на десятки лет.
«Он сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом. Я был шокирован! Я сказал: «Подпишу соглашение на столько, сколько хочешь, если ты мной доволен».
В следующем году он предложил мне новый контракт. Затем у меня было дерби, которое команда не выиграла, и он меня уволил. Я был в шоке… Причeм он сказал об отставке моему агенту», – цитирует Петреску «Чемпионат» со ссылкой на Gazeta Sporturilor.
- Петреску впервые возглавил «Кубань» в 2010 году.
- Сейчас тренер без работы.
- «Кубань» выходила в еврокубки.
Петреску: «Вставал на колени перед владельцем «Кубани», чтобы он купил Ласину Траоре»
Источник: «Чемпионат»