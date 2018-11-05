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Валерий Газзаев
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Валерий Газзаев - статьи
Тренер
Имя
Валерий
Отчество
Георгиевич
Фамилия
Газзаев
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 августа 1954
Статистика
Новости
Статьи
Посты
05.11.2018 12:40
«Его назначение было ошибкой». Эти люди против Карреры
Да, такие есть.
46
07.06.2018 15:02
За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз
Свежайшие слова – из прямой линии Путина.
31
25.12.2017 08:30
«Прежде чем стать командой, мы стали семьей». Главные цитаты 2017 года
Самые меткие фразы Месси, Путина, Слуцкого и других важных персон.
12
20.03.2017 21:00
ФИФА запросила допинг-пробы игроков сборной России. Венгер не покинет «Арсенал». Дайджест событий дня
«Локомотив» получил деньги от «Зенита». Дзюба покинул сборную России. Газзаев подверг критике судейство в РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
6
23.12.2016 22:45
«Зенит» ждет украинца из «Динамо». «Спартак» нацелился на защитника «Ювентуса». Дайджест событий дня
«Милан» выиграл Суперкубок Италии. Объявлена дата первого матча на новой арене «Зенита». Витсель не хочет покидать Санкт-Петербург. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
5
01.12.2016 23:15
«Реал» надолго потерял Бэйла. «Спартак» крупно проиграл в Самаре. Дайджест событий дня
В ЮАР вратарь забил супергол. Роналдиньо может возобновить карьеру ради «Шапекоэнсе». «Милан» рискует остаться без зимних трансферов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
6
11.11.2016 16:15
Албания, Эстония, Катар и еще 4 страшных обидчика сборной России
После вчерашнего ужаса в Катаре «Бомбардир» вспоминает 1:3 от албанцев, поражение в Грузии, автогол Ковтуна с Исландией и другие кошмарные неудачи России в играх со слабыми соперниками.
4
06.10.2016 21:00
Аршавин поработал парикмахером у журналиста. Валентин Иванов ушел из РФС. Дайджест событий дня
«Боруссия» разрешила Обамеянгу перейти в «Реал». «Челси» может купить Бонуччи. Кирьяков возглавил «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
21.09.2016 21:12
Газзаев не сомневается в своей победе на выборах. УЕФА представил логотип следующего чемпионата Европы. Дайджест событий дня
«Барселона» собирается приобрести Дарио Срна. Валерий Газзаев не сомневается в том, что станет президентом РФС. Дмитрий Селюк теперь воюет с Пепом Гвардиолой. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13
15.09.2016 22:45
«Зенит» вырвал победу в игре с «Маккаби». Финал ЛЧ-2018 пройдет в Киеве. Дайджест событий дня
Сикора забил самый быстрый гол в истории Лиги Европы. Суперкубок УЕФА-2018 разыграют в Эстонии. «Атлетико» и Симеоне сократили срок контракта. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
12.09.2016 16:00
Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ
Завтра «Ростов» сыграет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как российские команды дебютировали в главном турнире Европы. Без побед, но совсем не без приключений.
9
08.09.2016 13:00
Путь длиной в Милю. Самый безбашенный украинский игрок будет жечь в ФНЛ
В последний день трансферного окна «Тосно» рискнул и подписал Артема Милевского. «Бомбардир» рассказывает о карьере скандального форварда, который очень хочет взорвать еще и РФПЛ.
16
23.08.2016 17:00
«Пацанам с нашего района было зарезервировано место за колючей проволокой». Отрывок из книги Газзаева о своей карьере
Именитый тренер Валерий Газзаев хочет стать еще и президентом РФС, выборы которого состоятся 24 сентября. «Бомбардир» публикует отрывок из автобиографической книги Газзаева «Путь воина», где обладатель Кубка УЕФА рассказывает о своем тернистом пути к успеху.
7
12.08.2016 22:00
«Зенит» и «Ростов» забили 5 голов на двоих. Газзаев пообещал отменить лимит. Дайджест событий дня
Погба получил дисквалификацию на первый тур АПЛ. В «Спартак» помимо Бердыева перейдет Сарсания. «Реал» продаст Хамеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22
02.08.2016 21:30
Смолова ждут в «Лацио». «Наполи» нашел замену Игуаину. Дайджест событий дня
Погба близок к уходу из «Ювентуса», но не в «МЮ». «Манчестер Сити» подписал Сане. Газзаев может сменить Мутко на посту президента РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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