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Владимир Вайсс
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
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Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
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Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
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12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
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В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
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10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
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10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
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Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
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10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Владимир Вайсс - новости
Тренер
Имя
Владимир
Фамилия
Вайсс
Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
22 сентября 1964
Статистика
Новости
Статьи
20 июля 2022
22:57
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» Вайсса, ведя в счете к 81-й минуте
5
17 июля 2022
14:30
Вайсс: «Хвича может стать достойной заменой Инсинье в «Наполи»
11:24
«Будет не до шуток». Вайсс поделился ожиданиями от матчей с «Ференцварошем» Черчесова
3
09:14
Вайсс: «Мой «Слован» – это словацкий «Зенит»
4 февраля 2022
19:47
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
9
10:38
Вайсс: «Общался с Галицким, но «Краснодар» выбрал другого тренера. Звали в «Арсенал» – уже был готов контракт»
10:04
Тренер «Слована» Вайсс: «Хочу поговорить с Ребровым об аренде игроков «Спартака»
6
13 ноября 2020
09:48
Вайсс объявил об уходе из сборной Грузии после поражения от Северной Македонии
22 ноября 2019
15:08
Тренер Грузии Вайсс – о стыковых матчах Евро-2020: «Это вопрос жизни и смерти. Момент, когда мы можем переписать историю»
4
19 ноября 2019
17:42
«СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым
36
25 марта 2019
13:40
Вайсс – о действиях Джано в отношении Шера: «Это поступок настоящего мужчины. Мы им гордимся»
1
16 марта 2019
07:17
Вайсс: «Кверквелия готов к уровню АПЛ. У него есть все данные для английского футбола»
25 марта 2018
15:59
Главный тренер сборной Грузии: «Каррера говорил, что Джано готов играть»
5
01:00
Вайсс: «Завтра станет известна степень серьезности травмы Джано»
6
22 марта 2018
12:35
Вайсс – о Реброве: «Стать капитаном и чемпионом со «Спартаком», дважды рвав кресты, дорогого стоит»
13
08:10
Вайсс: «Обидно за упущенную возможность поработать с любимым футболистом Аршавиным»
5
3 сентября 2017
06:20
Вайсс: «Не понимаю, почему Джано не попадает в состав «Спартака». Это блестящий футболист»
7
27 марта 2017
15:37
Лория и Кверквелия пропустят ближайший матч сборной Грузии
18 марта 2017
16:27
Вайсс заявил, что желает видеть Джикию в сборной Грузии
9 октября 2016
17:04
Вайсс: «Последний шанс сборной Грузии – это матч против Уэльса»
2
15 марта 2016
08:49
Вайсс: «Грузинский футбол имеет большой потенциал»
1
14 марта 2016
14:26
Вайсс возглавил сборную Грузии
1
22 января 2016
07:38
Определились главные кандидаты на пост наставника сборной Казахстана
25 декабря 2015
18:10
Бородюк станет главным тренером «Кайрата»
1
14 декабря 2015
07:39
Вайсс: «В России радуются Словакии, а словаки радуются россиянам и Уэльсу»
2
13 декабря 2015
17:17
Вайсс: «На Евро-2016 буду держать кулаки за Россию и Словакию»
30 ноября 2015
15:09
Вайсс покинул пост главного тренера «Кайрата»
20 августа 2015
06:52
Главный тренер «Кайрата»: «Тимощук - стопроцентный профессионал»
1
9 июля 2015
19:36
"Црвена Звезда" Божовича вылетела из Лиги Европы
106
5 июля 2015
19:33
Тренер "Кайрата" Вайсс: "Переговоры с Кержаковым были"
13
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