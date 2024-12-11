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Владимир Вайсс
Новости
Владимир Вайсс - новости
Словакия
22 сентября 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Лига чемпионов. «Штурм» с Худяковым проиграл «Лиллю» (2:3), «Атлетико» победил «Слован» Вайсса (3:1)
2024.12.11 22:42
Вайсс рассказал об интересе к работе в России
2023.11.15 12:12
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» Вайсса, ведя в счете к 81-й минуте
2022.07.20 22:57
5
Вайсс: «Хвича может стать достойной заменой Инсинье в «Наполи»
2022.07.17 14:30
«Будет не до шуток». Вайсс поделился ожиданиями от матчей с «Ференцварошем» Черчесова
2022.07.17 11:24
2
Вайсс: «Мой «Слован» – это словацкий «Зенит»
2022.07.17 09:14
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Вайсс: «Общался с Галицким, но «Краснодар» выбрал другого тренера. Звали в «Арсенал» – уже был готов контракт»
2022.02.04 10:38
Тренер «Слована» Вайсс: «Хочу поговорить с Ребровым об аренде игроков «Спартака»
2022.02.04 10:04
6
Вайсс объявил об уходе из сборной Грузии после поражения от Северной Македонии
2020.11.13 09:48
Тренер Грузии Вайсс – о стыковых матчах Евро-2020: «Это вопрос жизни и смерти. Момент, когда мы можем переписать историю»
2019.11.22 15:08
4
«СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым
2019.11.19 17:42
36
Вайсс – о действиях Джано в отношении Шера: «Это поступок настоящего мужчины. Мы им гордимся»
2019.03.25 13:40
1
Вайсс: «Кверквелия готов к уровню АПЛ. У него есть все данные для английского футбола»
2019.03.16 07:17
Главный тренер сборной Грузии: «Каррера говорил, что Джано готов играть»
2018.03.25 15:59
5
Вайсс: «Завтра станет известна степень серьезности травмы Джано»
2018.03.25 01:00
6
Вайсс – о Реброве: «Стать капитаном и чемпионом со «Спартаком», дважды рвав кресты, дорогого стоит»
2018.03.22 12:35
13
Вайсс: «Обидно за упущенную возможность поработать с любимым футболистом Аршавиным»
2018.03.22 08:10
5
Вайсс: «Не понимаю, почему Джано не попадает в состав «Спартака». Это блестящий футболист»
2017.09.03 06:20
8
Лория и Кверквелия пропустят ближайший матч сборной Грузии
2017.03.27 15:37
Вайсс заявил, что желает видеть Джикию в сборной Грузии
2017.03.18 16:27
Вайсс: «Последний шанс сборной Грузии – это матч против Уэльса»
2016.10.09 17:04
2
Вайсс: «Грузинский футбол имеет большой потенциал»
2016.03.15 08:49
1
Вайсс возглавил сборную Грузии
2016.03.14 14:26
1
Определились главные кандидаты на пост наставника сборной Казахстана
2016.01.22 07:38
Бородюк станет главным тренером «Кайрата»
2015.12.25 18:10
1
Вайсс: «В России радуются Словакии, а словаки радуются россиянам и Уэльсу»
2015.12.14 07:39
2
Вайсс: «На Евро-2016 буду держать кулаки за Россию и Словакию»
2015.12.13 17:17
Вайсс покинул пост главного тренера «Кайрата»
2015.11.30 15:09
Главный тренер «Кайрата»: «Тимощук – стопроцентный профессионал»
2015.08.20 06:52
1
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