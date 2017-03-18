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Вайсс заявил, что желает видеть Джикию в сборной Грузии

18 марта 2017, 16:27

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс, прибывший в Москву на игру 20-го тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак», в эфире передачи «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ» подчеркнул, что он заинтересован в выступлении защитника красно-белых Георгия Джикии за грузинскую национальную команду. Напомним, что 23-летний игрок имеет российский паспорт, но пока не заигран за главную команду в официальных матчах.

– Вы приехали, чтобы посмотреть на игру Джано Ананидзе и Соломона Кверквелии. Насколько этот матч может быть определяющим для их карьер в сборной Грузии?

– Приехал посмотреть ребят, в понедельник начинается сбор грузинской сборной. Я уверен, что увидим хороший футбол двух отличных команд, важная игра и для «Спартака», и для «Локомотива». Уверен, что Джано найдет после травмы хороший тонус. Рад, что Юрий Павлович Семин дал Соломону шанс и взял его в «Локомотив», чтобы он постоянно играл.

– Какое ощущение оставляет игра «Спартака»? Насколько тяжело будет конкурентам догнать красно-белых?

– Восемь очков еще ничего не значат, хотя, отрыв большой. Думаю, что сегодня обе команды будут играть на победу. «Спартак» хочет увеличить отрыв, «Локо» хочет нагнать свои позиции и получить шанс на попадание в еврокубки, поэтому ожидаю атакующий футбол.

– Вас интересует Джикия? Попытаетесь уговорить его играть за сборную Грузии?

– Конечно, я внимательно смотрю за его карьерой. К сожалению, он еще не решил играть за сборную Грузии, потому что у него российский паспорт. Я как тренер очень хочу, чтобы он надел майку сборной Грузии, потому что он грузин, но это зависит прежде всего от него.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Грузия Джикия Георгий Вайсс Владимир
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