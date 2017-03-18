Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вайсс заявил, что желает видеть Джикию в сборной Грузии

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс, прибывший в Москву на игру 20-го тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак», в эфире передачи «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ» подчеркнул, что он заинтересован в выступлении защитника красно-белых Георгия Джикии за грузинскую национальную команду. Напомним, что 23-летний игрок имеет российский паспорт, но пока не заигран за главную команду в официальных матчах.

    – Вы приехали, чтобы посмотреть на игру Джано Ананидзе и Соломона Кверквелии. Насколько этот матч может быть определяющим для их карьер в сборной Грузии?

    – Приехал посмотреть ребят, в понедельник начинается сбор грузинской сборной. Я уверен, что увидим хороший футбол двух отличных команд, важная игра и для «Спартака», и для «Локомотива». Уверен, что Джано найдет после травмы хороший тонус. Рад, что Юрий Павлович Семин дал Соломону шанс и взял его в «Локомотив», чтобы он постоянно играл.

    – Какое ощущение оставляет игра «Спартака»? Насколько тяжело будет конкурентам догнать красно-белых?

    – Восемь очков еще ничего не значат, хотя, отрыв большой. Думаю, что сегодня обе команды будут играть на победу. «Спартак» хочет увеличить отрыв, «Локо» хочет нагнать свои позиции и получить шанс на попадание в еврокубки, поэтому ожидаю атакующий футбол.

    – Вас интересует Джикия? Попытаетесь уговорить его играть за сборную Грузии?

    – Конечно, я внимательно смотрю за его карьерой. К сожалению, он еще не решил играть за сборную Грузии, потому что у него российский паспорт. Я как тренер очень хочу, чтобы он надел майку сборной Грузии, потому что он грузин, но это зависит прежде всего от него.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11