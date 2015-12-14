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    • Вайсс: «В России радуются Словакии, а словаки радуются россиянам и Уэльсу»

    Вайсс: «В России радуются Словакии, а словаки радуются россиянам и Уэльсу»

    Экс-наставник «Сатурна» и сборной Словакии Владимир Вайсс считает, что жеребьевкой Евро-2016 довольны все представители группы.

    «Интересная группа. Понятно, что фаворитом все называют Англию. На бумаге так и есть, но вы помните, когда британцы в последний раз оправдывали такой статус на крупных турнирах?

    Из нашей группы могут выйти все четыре сборные, и, думаю, результатам жеребьевки сейчас рады везде. В России довольны, что достались словаки, а в Словакии радуются россиянам и Уэльсу», – сказал Вайсс.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 07:39
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    Комментарии (3)
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    Nurbek Taraz
    1450075298
    А в Англия радуется росси уэлс и слловакии))))
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    Дима1960
    1450174457
    Радость-это прекрасно!
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    ologreds
    1694996598
    numo451895
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