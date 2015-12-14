Вайсс: «В России радуются Словакии, а словаки радуются россиянам и Уэльсу»

Экс-наставник «Сатурна» и сборной Словакии Владимир Вайсс считает, что жеребьевкой Евро-2016 довольны все представители группы.

«Интересная группа. Понятно, что фаворитом все называют Англию. На бумаге так и есть, но вы помните, когда британцы в последний раз оправдывали такой статус на крупных турнирах?

Из нашей группы могут выйти все четыре сборные, и, думаю, результатам жеребьевки сейчас рады везде. В России довольны, что достались словаки, а в Словакии радуются россиянам и Уэльсу», – сказал Вайсс.