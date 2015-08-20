Главный тренер «Кайрата»: «Тимощук – стопроцентный профессионал»

Накануне матча плей-офф Лиги Европы против французского «Бордо» главный тренер казахстанского «Кайрата» Владимир Вайсс рассказал о роли в команде полузащитника Анатолия Тимощука.

«Это профессионал, ему 36 лет, но он бегает как молодой и великолепно себя чувствует. Он приехал помочь нам, хотя мог выбрать клуб с лучшими финансовыми условиями, но решил помочь нам. Он хочет играть на высоком уровне и выступать в еврокубках. Он работает еще больше, чем я ожидал. Прекрасно знаю его карьеру, он стопроцентный профессионал, веселый парень и хороший футболист. Тимощук принесет «Кайрату» большую пользу, он помогает молодым, ведь опытный игрок – лучший тренер для молодежи. Я рад, что Анатолий в «Кайрате», – сказал Вайсс.

