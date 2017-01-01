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    Вайсс: «Кверквелия готов к уровню АПЛ. У него есть все данные для английского футбола»

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс считает, что защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия смог бы проявить себя в АПЛ.

    Прошлым летом СМИ сообщали об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Лестера».

    – Летом проходила информация, что Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Он сделал правильный выбор, оставшись в «Локомотиве»?

    – Я знал, что у Соломона было предложение от английского «Лестера». Мы разговаривали с ним на эту тему. Конечно, есть много футболистов, которые грезят переездом в Англию или Испанию, но существуют и игроки, мечтающие играть в России. Кверквелия один из них. Он прошел непростой путь. Был тяжелый момент в казанском «Рубине», когда Соломон не всегда играл. Теперь он выступает за «Локомотив» и, на мой взгляд, является лучшим центральным защитником РПЛ прошлого сезона.

    Я им очень доволен: Кверквелия – хороший парень и отличный футболист. Он говорил, что клуб предлагает ему новый контракт. Это значит, что в «Локомотиве» его ценят и уважают. Рад за него. А то, что ему предлагал контракт «Лестер», – хорошая реклама для Соломона.

    – Вы считаете, что Кверквелия сейчас готов к уровню чемпионата Англии?

    – Думаю, да. У Кверквелии есть все данные для английского футбола: он хорошо играет головой и имеет неплохую скорость для своих габаритов. В квалификации к чемпионату мира 2018 года мы играли против сборной Уэльса, и Гарет Бэйл никак не мог обыграть Соломона. Такое запоминается на всю жизнь и о многом говорит.

    • Кверквелия выступает за «Локомотив» с 2017 года.
    • В этом сезоне грузин провел за москвичей 28 матчей и забил один гол.
    • Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: «Известия»

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