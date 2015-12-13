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    • Вайсс: «На Евро-2016 буду держать кулаки за Россию и Словакию»

    Вайсс: «На Евро-2016 буду держать кулаки за Россию и Словакию»

    Бывший главный тренер «Сатурна» и сборной Словакии Владимир Вайсс поделился своим мнением об итогах жеребьевки группового раунда Евро-2016. Напомним, в группе В жребий свел сборные России, Словакии, Англии и Уэльса.

    «Интересная группа. Понятно, что фаворитом сейчас все называют Англию. На бумаге так и есть, но вы помните, когда британцы в последний раз оправдывали такой статус в финальных раундах крупных турниров? Россия и Словакия также сильны, а чемпионат Европы дает шанс проявить себя во всей красе. Из нашей группы могут выйти все четыре сборные, и, думаю, результатам жеребьевки сейчас рады везде. В России довольны, что достались словаки, а в Словаки радуются россиянам и Уэльсу. Что до Англии, то против этой сборной все будут играть, выкладываясь на 130 процентов!

    Нынешняя сборная России не очень сильно отличается от той, что соперничала со сборной Словакии в отборочном цикле к Евро-2012. Та же линия обороны во главе с Акинфеевым, Дзагоев и Широков, задающие тон в средней линии. Молодых игроков России дал «Зенит». Речь в первую очередь о сильно прибавившем Дзюбе. Так что Словакии в соперники досталась очень опытная сборная. Я же рад за своего большого друга Слуцкого. Леонид заслужил этот успех своим трудолюбием, тренерским талантом и футбольным интеллектом. На Евро буду переживать и за него персонально. Но, понятно, что болеть буду за свою родину. Тем более, в сборной выступает мой сын. Буду держать кулаки за две команды, и если Словакия и Россия вместе выйдут в плей-офф – буду счастлив на сто процентов!», – сказал Вайсс.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2015 17:17
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