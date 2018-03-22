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  • Вайсс – о Реброве: «Стать капитаном и чемпионом со «Спартаком», дважды рвав кресты, дорогого стоит»

Вайсс – о Реброве: «Стать капитаном и чемпионом со «Спартаком», дважды рвав кресты, дорогого стоит»

22 марта 2018, 12:35
13

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в интервью «Бомбардиру» прокомментировал достижения голкипера «Спартака» Артема Реброва. Они вместе работали в «Сатурне».

− Кто из тех игроков, с которыми вы работали в российском чемпионате, поразил вас через годы своими достижениями в карьере?

− Тут не может быть другого ответа: Артем Ребров. Я очень приятно удивлен тем, чего он добился. Артем начинал у нас в «Сатурне» третьим вратарем. Два раза пережил тяжелейшие травмы, рвал кресты, перенес тяжелейшие операции. Одну из операций я помог ему даже сделать в Словакии. Мне было жаль его по-человечески.

Мы до сих пор общаемся, переписываемся. Он большой молодец, что, несмотря на все трудности, добился своего. Стать капитаном «Спартака» и выиграть в этом статусе чемпионат России – дорогого стоит, учитывая все сложности, через которые прошел Ребров.

Тренер, который развил Гамшика, выносил чемпионов мира и работал в «Сатурне»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сатурн Спартак Ребров Артем Вайсс Владимир
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1521712127
Путь был тернист, но достижения очевидны...
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Spartak Piter
1521712189
Артем молодец, но уже Саша тащит. Хороший человек не профессия.
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Vickont
1521712625
Владимир, а Вы в курсе, что Игорь Акинфеев также дважды рвал кресты? И, на минуточку, он капитан сборной России! А после травм он трижды выиграл чемпионат России, дважды суперкубок и один раз кубок!
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Хакасия
1521712720
Артему здоровья!
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oyabun
1521715990
Сэйвы Реброва мы никогда не забудем. Спасибо за тяжелую и честную работу, Артем!
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Cherembas
1521720847
мужик
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zigbert
1521725279
Артем молодец.Бывали и у него провалы ,но он честно выполнял свою работу.А у каких вратарей не бывало ошибок?
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Диктор
1521728500
Артем молодец.Но пора уж принять тот факт,что пора уступать дорогу молодым.
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OfaZavr
1521731420
путь и настойчивость в достижении целей впечатляет, спасибо Артему за все лучшие моменты но стоит признать что Селихов сейчас надежнее.
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Тraumtanzеr
1521748975
Артем один из лидером на поле и в раздевалке. дай бог ему здоровья.
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