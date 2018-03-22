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    Вайсс – о Реброве: «Стать капитаном и чемпионом со «Спартаком», дважды рвав кресты, дорогого стоит»

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в интервью «Бомбардиру» прокомментировал достижения голкипера «Спартака» Артема Реброва. Они вместе работали в «Сатурне».

    − Кто из тех игроков, с которыми вы работали в российском чемпионате, поразил вас через годы своими достижениями в карьере?

    − Тут не может быть другого ответа: Артем Ребров. Я очень приятно удивлен тем, чего он добился. Артем начинал у нас в «Сатурне» третьим вратарем. Два раза пережил тяжелейшие травмы, рвал кресты, перенес тяжелейшие операции. Одну из операций я помог ему даже сделать в Словакии. Мне было жаль его по-человечески.

    Мы до сих пор общаемся, переписываемся. Он большой молодец, что, несмотря на все трудности, добился своего. Стать капитаном «Спартака» и выиграть в этом статусе чемпионат России – дорогого стоит, учитывая все сложности, через которые прошел Ребров.

    Тренер, который развил Гамшика, выносил чемпионов мира и работал в «Сатурне»

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 12:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 марта 2018, 23:02

      Артем один из лидером на поле и в раздевалке. дай бог ему здоровья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:10

      путь и настойчивость в достижении целей впечатляет, спасибо Артему за все лучшие моменты но стоит признать что Селихов сейчас надежнее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2018, 17:21

      Артем молодец.Но пора уж принять тот факт,что пора уступать дорогу молодым.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      nigtan > Диктор 22 марта 2018, 22:25

      разве он застолбил за собой место на зубах никому его не отдает?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 16:27

      Артем молодец.Бывали и у него провалы ,но он честно выполнял свою работу.А у каких вратарей не бывало ошибок?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 22 марта 2018, 15:14

      мужик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33439

      oyabun 22 марта 2018, 13:53

      Сэйвы Реброва мы никогда не забудем. Спасибо за тяжелую и честную работу, Артем!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 22 марта 2018, 12:58

      Артему здоровья!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 22 марта 2018, 12:57

      Владимир, а Вы в курсе, что Игорь Акинфеев также дважды рвал кресты? И, на минуточку, он капитан сборной России! А после травм он трижды выиграл чемпионат России, дважды суперкубок и один раз кубок!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Vickont 22 марта 2018, 13:00

      Виноват, не заметил, что вопрос был про игроков, с которыми работал Вайсс. Какой-то рассеянный я сегодня...

      2
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      Рейтинг: +224

      Хакасия > 22 марта 2018, 13:50

      Виноват, хотел поставить плюс. Какой-то неуклюжий я сегодня.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 12:49

      Артем молодец, но уже Саша тащит. Хороший человек не профессия.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 12:48

      Путь был тернист, но достижения очевидны...

      6
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