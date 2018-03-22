Вайсс – о Реброве: «Стать капитаном и чемпионом со «Спартаком», дважды рвав кресты, дорогого стоит»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в интервью «Бомбардиру» прокомментировал достижения голкипера «Спартака» Артема Реброва. Они вместе работали в «Сатурне».

− Кто из тех игроков, с которыми вы работали в российском чемпионате, поразил вас через годы своими достижениями в карьере?

− Тут не может быть другого ответа: Артем Ребров. Я очень приятно удивлен тем, чего он добился. Артем начинал у нас в «Сатурне» третьим вратарем. Два раза пережил тяжелейшие травмы, рвал кресты, перенес тяжелейшие операции. Одну из операций я помог ему даже сделать в Словакии. Мне было жаль его по-человечески.

Мы до сих пор общаемся, переписываемся. Он большой молодец, что, несмотря на все трудности, добился своего. Стать капитаном «Спартака» и выиграть в этом статусе чемпионат России – дорогого стоит, учитывая все сложности, через которые прошел Ребров.

Тренер, который развил Гамшика, выносил чемпионов мира и работал в «Сатурне»