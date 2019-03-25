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    Вайсс – о действиях Джано в отношении Шера: «Это поступок настоящего мужчины. Мы им гордимся»

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс похвалил полузащитника команды Джано за его поступок в матче первого тура отборочного раунда к Евро-2020 со Швейцарией (0:2).

    В одном из эпизодов защитник швейцарцев Фабиан Шер столкнулся головами с Джемалом Табидзе и потерял сознание. Джано тут же подбежал к игроку соперника и достал у него запавший язык.

    «Джано – молодец, что так быстро отреагировал. В такой ситуации любой из нас поступил точно так же. Это поступок настоящего мужчины. Мы им гордимся», – сказал Вайсс.

    Джано спас игрока сборной Швейцарии прямо на поле. Герой!

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Стаz 1 час назад

      Молодчага Джано, думаю Уефа не оставит такой поступок без внимания

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