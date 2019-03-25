Вайсс – о действиях Джано в отношении Шера: «Это поступок настоящего мужчины. Мы им гордимся»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс похвалил полузащитника команды Джано за его поступок в матче первого тура отборочного раунда к Евро-2020 со Швейцарией (0:2).

В одном из эпизодов защитник швейцарцев Фабиан Шер столкнулся головами с Джемалом Табидзе и потерял сознание. Джано тут же подбежал к игроку соперника и достал у него запавший язык.

«Джано – молодец, что так быстро отреагировал. В такой ситуации любой из нас поступил точно так же. Это поступок настоящего мужчины. Мы им гордимся», – сказал Вайсс.

Джано спас игрока сборной Швейцарии прямо на поле. Герой!