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Аль-Наср
Руди Гарсия
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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Все новости
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
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15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
1
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
5
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
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Руди Гарсия - статьи
Тренер
Имя
Руди
Фамилия
Гарсия
Команда
Аль-Наср
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 февраля 1964
Статистика
Новости
Статьи
Посты
25.03.2016 21:30
Рамос травмировался перед «Эль-Класико». Бердыев не возглавит «Спартак». Дайджест событий дня
«Барселона» планирует приобрести Озила. «МЮ» предложил контракт Ибрагимовичу. Бекхэм зовет Роберто Карлоса работать тренером в «Майами». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
20.01.2016 19:00
Почему Спаллетти вернулся в «Рому»
После двух лет безделья Лучано Спаллетти занялся делом. Мы расскажем, почему тренера сначала встретили овациями, а позже освистали.
2
13.01.2016 23:55
«Рома» уволила Гарсию. Дель Боске уйдет из сборной Испании. Дайджест событий дня
«Порту» рассчитывает вернуть Виллаш-Боаша. «Спартак» нацелился на Гуарина. «Манчестер Юнайтед» может купить Доннарумму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
09.01.2016 19:30
«Рома» - «Милан». Гарсия vs Михайлович
Центральная игра 19-го тура Серии А рискует стать последней для главных тренеров «Ромы» и «Милана». «Бомбардир» рассказывает о том, за счет чего наставники будут исправлять положение и радовать болельщиков.
1
22.12.2015 10:00
Кто станет чемпионом Серии А
Самый интересный за последние годы розыгрыш Серии А уходит на небольшой перерыв. «Бомбардир» подводит итоги первой части сезона и разбирается в шансах сразу пяти команд на чемпионский титул.
8
07.12.2015 19:35
Новые проделки Суареса и провал «Ливерпуля». Главные события европейского уик-энда
Преступление в Италии, спасительная находчивость Хитца и громкий скандал в стане «Лиона». «Бомбардир» рассказывает о самом главном, что подарили болельщикам футбольные выходные в Европе.
2
01.12.2015 14:10
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
11
26.10.2015 09:00
16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» оказалась не готова к роли лидера, «Ювентус» наконец-то сыграл без нервов, «Милан» победил с 16-летним вратарем в основе. «Бомбардир» представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.
1
05.10.2015 15:00
День, когда «Милан» остановился. Главные события 7-го тура итальянской Серии А
«Карпи» одержал первую победу, «Фиорентина» стала единоличным лидером чемпионата, а «Милану» надоело подниматься с колен. «Бомбардир» рецензирует все, что увидел новом туре чемпионата Италии.
2
29.09.2015 11:59
«Фиорентина» вышла на первое место, «Торино» - в тройке. Главные события 6-го тура итальянской Серии А
«Ювентус» опять проиграл, «Рома» отметила день рождения Тотти, «Фиорентина» показала свой потенциал. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном в новом туре чемпионата Италии.
25.09.2015 12:00
Укрощение строптивого. Главные события 5-го тура итальянской Серии А
«Интер» продолжает побеждать, «Ювентус» − терять очки, а «Милан» будит спящего гиганта. Эти и другие темы в обзоре очередного тура чемпионата Италии, который в этот раз состоялся прямо посередине рабочей недели.
1
03.09.2015 13:02
Дмитрий Шнякин: «Однажды чуть было не поставили комментировать спортивное расставление стаканчиков»
Самый стильный комментатор «НТВ-Плюс» Дмитрий Шнякин рассказал в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» о советах Уткина, гениальности Генича, конкурсе комментаторов, любви к Серии А и о том, как включить слово «судмедэксперт» в трансляцию матча.
10
31.08.2015 09:53
Дряхлая «синьора». Главные события 2-го тура итальянской Серии А
«Рома» побеждает «Ювентус», Карлос Бакка забивает первый гол на Апеннинах, у «Интера» появляется новый лидер. «Бомбардир» резюмирует основные новости второй недели чемпионата Италии .
6
30.08.2015 17:45
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1, «Рома» - «Ювентус» - 2:1, «Кубань» - ЦСКА -0:1. Онлайн событий дня
«Локомотив» принимает «Краснодар». «Суонси» попытается дать бой «МЮ». «Рома» сразится с «Ювентусом». «Бомбардир» следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.
1
22.08.2015 13:30
«Анжи» - «Урал» - 1:1, ЦСКА - «Ростов» - 2:1, «Верона» - «Рома» - 1:1. Онлайн событий дня
Продолжается 6-й тур РФПЛ. Стартует сезон в Италии. «Бомбардир» рассказывает читателям о главных событиях дня в режиме реального времени.
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