Вадим Романов
Тренер
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Романов
|Команда
|Спартак М (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 мая 1978
|Имя
|Вадим
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Романов
|Команда
|Спартак М (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 мая 1978
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 1 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак М (мол)
|12
|2
|1
|9
|Дата
|Матч
|04.11.2022
|Спартак М (мол)
|2 : 1
|ЦСКА (мол)
|11.11.2022
|Кр. Советов (мол)
|1 : 2
|Спартак М (мол)
|10.03.2023
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Спартак М (мол)
|17.03.2023
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Динамо (мол)
|31.03.2023
|Чертаново (мол)
|0 : 0
|Спартак М (мол)
|07.04.2023
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Краснодар (мол)
|14.04.2023
|Локомотив (мол)
|0 : 0
|Спартак М (мол)
|21.04.2023
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Чертаново (мол)
|28.04.2023
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Спартак М (мол)
|05.05.2023
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|12.05.2023
|Краснодар (мол)
|0 : 0
|Спартак М (мол)
|19.05.2023
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)