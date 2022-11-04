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    Вадим Романов

    Тренер
    Имя Вадим
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Романов
    Команда Спартак М (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 3 мая 1978
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Ростов (мол) 2 : 0 Спартак М (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
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