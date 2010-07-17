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Атлетико
Диего Симеоне
Новости
Диего Симеоне - новости
Атлетико
Аргентина
28 апреля 1970 (56)
Тренер
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Публикации
Симеоне оценил победу над «МЮ» после смерти матери Коке
14 октября
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
21 сентября
Реакция Симеоне на эксцентричную выходку Моуринью после поражения
20 сентября
Симеоне сделал однозначный выбор обладателя «Золотого мяча»-2026
15 сентября
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Бубнов – об игроке сборной Аргентины: «Гаденыш и собака»
17 июля
10
Новый тренер ЦСКА ответил на претензии, что ему рано быть главным
10 июня
1
В РПЛ выявили русского Симеоне
9 июня
11
У Талалаева нашли сходства с Симеоне
31 мая
1
Симеоне определил лучшего тренера в мире
23 мая
Фото
Симеоне толкнул директора «Арсенала» в концовке полуфинала ЛЧ
6 мая
2
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Арсенала» в полуфинале ЛЧ
6 мая
Симеоне провел 1000-й матч в тренерской карьере
2 мая
1
Фото
Стала известна причина потасовки после матча «Атлетико» – «Арсенал» в Лиге чемпионов
30 апреля
Симеоне объяснил, как «Атлетико» наладил игру по ходу матча с «Арсеналом»
30 апреля
Симеоне прокомментировал ничью «Атлетико» с «Арсеналом» в первом полуфинале ЛЧ
30 апреля
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании
19 апреля
1
Симеоне оценил выход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов
15 апреля
5
Комментарий Симеоне после победы над «Барселоной»
9 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Примеры
2 апреля
2
«Атлетико» принял важное решение по Симеоне
27 марта
8
Винисиус припомнил Симеоне слова, что бразильца выгонят из «Реала»
24 марта
Симеоне оценил судейство в дерби с «Реалом»
23 марта
Симеоне раскрыл, что сказал Флику после 0:3 в Кубке Испании
4 марта
Реакция «Интера» на новость о подготовке назначения Симеоне
24 февраля
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Симеоне подкалывал Ямаля во время игры «Атлетико» с «Барселоной»
13 февраля
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Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»
13 февраля
Клуб АПЛ хочет назначить Симеоне
12 февраля
В Испании раскрыли, что Алонсо сказал Симеоне, провоцировавшему Винисиуса
9 января
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Алонсо высказался о конфликте Винисиуса и Симеоне
9 января
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