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Атлетико
Диего Симеоне
Статистика
Диего Симеоне - статистика
Атлетико
Аргентина
28 апреля 1970 (56)
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
13.10.2026
Манчестер Юнайтед
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
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Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Суперкубок Испании 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Суперкубок Испании 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Суперкубок УЕФА 2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Испании 2014
Товарищеские матчи 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Испании 2013
Товарищеские матчи 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Суперкубок УЕФА 2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Атлетико
11
9
1
1
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
19.08.2026
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