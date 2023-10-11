Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетико
Диего Симеоне
Материалы
Диего Симеоне - материалы
Атлетико
Аргентина
28 апреля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Трогательная реакция 93-летнего болельщика «Атлетико» – он впервые попал на стадион любимой команды
И встретился с клубными легендами.
11.10.2023 10:02
11
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
«Челси» превзошел «Атлетико» во всем.
18.03.2021 11:45
Что происходит с «Атлетико». Все совсем плохо?
Не самый удачный момент для матча с «Ливерпулем».
17.02.2020 23:08
3
Не вздумайте переходить в «Атлетико», если вы атакующий полузащитник
Карраско, Гайтан и Лемар подтверждают.
06.01.2020 14:02
1
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
Внутри много красивой графики.
01.10.2019 13:40
Крупнейшие доходы тренеров сейчас и пять лет назад. Главный шок – в топ попал Анри
Раньше в России тоже были гигантские зарплаты.
02.04.2019 13:27
6
В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику
Слишком просто для Криштиану.
13.03.2019 04:00
11
В мире до сих пор никто не умеет так обороняться, как Симеоне. Его «Атлетико» – феномен
Когда парковать автобус ни разу не стыдно.
24.12.2018 19:20
17
Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную
И да, он фанат «Атлетико».
08.09.2018 12:05
6
Трогательная история, которую вы не заметили
«Атлетико» – семья.
22.05.2018 19:30
9
«Атлетико» – уникальная команда. Цифры докажут
Важные факты перед финалом Лиги Европы.
16.05.2018 21:50
7
Соперники русских клубов по Лиге Европы. Главное
Изучаем соперников «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА по 1/8 финала.
23.02.2018 17:15
25
Унылый «Атлетико» не смог обыграть «Карабах». Все настолько плохо?
Команда Симеоне не выигрывает уже четыре матча подряд. Грозная сила куда-то пропала, но в игре появилась тактическая новизна.
18.10.2017 18:00
5
Акинфеев уйдет из сборной из-за конфликта с Черчесовым. Терри – игрок «Астон Виллы». Дайджест событий дня
Ряд игроков сборной, возможно, имеют разногласия с Черчесовым. «Арсенал» рискует потерять Окслэда-Чемберлена. Терри перешел в «Астон Виллу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.07.2017 22:15
17
«Роналду – лучший из тех, кого я тренировал». Криштиану снова свел нас с ума
Первое мадридское дерби в полуфинале Лиги чемпионов завершилось разгромом на «Сантьяго Бернабеу». Один Роналду забил больше, чем весь «Атлетико» в истории турнира, а «матрасники» провалили задание Симеоне.
02.05.2017 23:40
19
1
2
3
4
Главные новости
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
9
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+