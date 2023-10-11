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  • Трогательная реакция 93-летнего болельщика «Атлетико» – он впервые попал на стадион любимой команды

Трогательная реакция 93-летнего болельщика «Атлетико» – он впервые попал на стадион любимой команды

В последнем матче перед международным перерывом «Атлетико» буднично обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Но минимум для одного болельщика эта встреча была особенной.

93-летний болельщик «Атлетико» Хуан Гонсалес Санчес живет в провинции Вильяманта, которая расположена в пригороде Мадрида. Раньше он спокойно самостоятельно ездил до старого стадиона «Атлетико» «Висенте Кальдерон». Но сейчас из-за возраста и проблем со здоровьем это стало невозможно. Плюс до «Ванда Метрополитано» нужно ехать около часа на машине. Сам Хуан говорит:

«Я не вожу машину, потому что слишком стар для этого. Мне не позволяет здоровье. Поэтому я никогда не был на «Метрополитано», хотя до какого-то момента очень хотел. Но я смирился с мыслью, что не попаду на новый стадион – так и жил, не пропуская ни одного матча по телевизору».

Сейчас Хуан впервые попал на «Ванда Метрополитано» благодаря внукам. Он посетил клубный музей, встретился с легендой «Атлетико» Аделардо Родриго Санчес и пообщал с Диего Симеоне. Его реакция – слезы радости:

Фото: скриншоты из видео Mundo Deportivo

Испания. Примера Атлетико Реал Сосьедад Симеоне Диего
Комментарии (11)
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ilichkadr
1697011011
А чтож так поздно? Нужно было дожить до 93 лет, чтобы заработать денег на билет?
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fanat1244
1697073112
Какая-то лютая жесть! Жаль дедушку, внуки действительно "очень заняты", а час на машине проехать и отвезти родного человека на стадион целая проблема, по всей видимости? наши парни в Севастополь и Ялту поехали - нет проблем! А тут сраный час до стадиона. Что говорить, дегроиды конченные испанцы эти в своём большинстве, судя по всему!!! ((((
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TERMINATOR GENISYS
1698520302
В жизни всегда так все заняты , жизнь суета а времени на близки нету......
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