Трогательная реакция 93-летнего болельщика «Атлетико» – он впервые попал на стадион любимой команды

В последнем матче перед международным перерывом «Атлетико» буднично обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. Но минимум для одного болельщика эта встреча была особенной.

93-летний болельщик «Атлетико» Хуан Гонсалес Санчес живет в провинции Вильяманта, которая расположена в пригороде Мадрида. Раньше он спокойно самостоятельно ездил до старого стадиона «Атлетико» «Висенте Кальдерон». Но сейчас из-за возраста и проблем со здоровьем это стало невозможно. Плюс до «Ванда Метрополитано» нужно ехать около часа на машине. Сам Хуан говорит:

«Я не вожу машину, потому что слишком стар для этого. Мне не позволяет здоровье. Поэтому я никогда не был на «Метрополитано», хотя до какого-то момента очень хотел. Но я смирился с мыслью, что не попаду на новый стадион – так и жил, не пропуская ни одного матча по телевизору».

Сейчас Хуан впервые попал на «Ванда Метрополитано» благодаря внукам. Он посетил клубный музей, встретился с легендой «Атлетико» Аделардо Родриго Санчес и пообщал с Диего Симеоне. Его реакция – слезы радости:

Фото: скриншоты из видео Mundo Deportivo