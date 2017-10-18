Унылый «Атлетико» не смог обыграть «Карабах». Все настолько плохо?

Этот сезон должен стать для «Атлетико» особенным: наконец-то завершилось строительство невероятно красивого стадиона «Ванда Метрополитано». На его открытие приехали множество знаменитостей, включая легендарного актера Тома Круза. «Увиденное меня впечатлило и восхитило. Искренне хочу пожелать «Атлетико» побед во всех матчах», – заявил Круз. Не сдерживал эмоций от увиденного и Диего Симеоне. «На новом стадионе я чувствую себя как в Древнеримском цирке. Я каждый раз прихожу в восторг, когда зрители сливаются с нашей ареной. «Ванда Метрополитано» отличается от «Висенте Кальдерона», и пока мы к нему только привыкаем».

Но уже на старте сезона у жаждущих трофеев болельщиков закрались подозрения. В первом матче «Атлетико» чудом вырвал ничью у абсолютного новичка Примеры «Жироны» –2:2. Проигранный матч с «Челси» в Лиге чемпионов и унылая ничья с «Леганесом» окончательно разбудили критиков. «У Симеоне закончились идеи, у него с «Атлетико» нет будущего», – таков был общий посыл скептиков. Посыл, который разделил аналитиков на два лагеря.

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С наличием идей в голове у Симеоне по-прежнему полный порядок. Даже в матчах с аутсайдерами он умеет удивить соперника. В выездной игре с «Леганесом» Диего отправил на «чужие» позиции сразу трех игроков: Сауль вышел играть слева, где взаимодействовал с предпочитающим правый фланг полузащиты Коке. Справа же в защите к удивлению всех вышел Хосе Хименес – и это при живых Хуанфране и Шиме Врсалько!

Симеоне экспериментирует и ищет игрокам новые позиции.

Но настоящее удивление вызвало появление в центре поля двух опорников разрушительного плана. И если Габи – капитан «Атлетико», то Томас обычно нужен в матчах с командами топ-класса, любящих владеть инициативой и строить атаки через центр. В матче с «Барсой» выход волнореза Томаса читался. Но он появился именно в игре с «Леганесом», о чем Симеоне впоследствии жалел.

Ганец прекрасно забетонировал все подходы к своим воротам, но разве это – главная цель «Атлетико» в игре с аутсайдером? В условиях визуально суженного поля стадиона «Бутарке», задача «матрасников» по взлому обороны усложнилась до предела. Постепенно Симеоне вернул все на свои законные места – в частности, Коке на родной правый край, но игроки «Леганеса» встречали атакующих игроков по два-три человека.

Их давление особенно чувствовал на себе Антуан Гризманн – самый креативный игрок мадридцев, куда бы он ни забегал, постоянно «врезался» в очередного защитника. У «Атлетико» было всего два момента для взятия ворот. 0:0 оказались более чем закономерными. Но это закрытый «Леганес» – впереди-то была открытая «Барселона»! Возможно, лучший клуб мира, зато любящий оставлять простор для скоростных форвардов «Атлетико».

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Диего Симеоне вновь перетасовал состав. Справа в обороне наконец-то появился Хуанфран, а слева – Филипе Луис. Место Томаса в опорной зоне занял более направленный на атаку Сауль, а в нападении Симеоне сделал ставку на сверхскоростной дуэт Корреа-Гризманн – при том, что в запасе остались Гамейро, Вьетто и Торрес. Ход, никак не позволяющий думать о пресловутом «кризисе идей».

На старте матча в яростный прессинг бросался «Атлетико». В нескольких моментах Семеду и Пике оказались в патовой ситуации, когда не было никаких вариантов, кроме как отдать мяч вратарю или же выбить его наобум вперед. Симеоне словно похитил конспекты из лаборатории «Ла Масии» – его «Атлетико» в ряде эпизодов играл в контроль мяча, заставляя Суареса и Месси за ним бегать. Гол Сауля на 22-й минуте вряд ли кого-то удивил.

Пример прессинга «Атлетико» №1.

Пример прессинга «Атлетико» №2.

Что стало происходить с идеальным «Атлетико» дальше, остается загадкой. Сперва «матрасники» позволили «Барсе» выровнять игру, а во втором тайме на поле была одна команда. Безупречная оборона «Атлетико» стала давать регулярные сбои, и в первую очередь – Хуанфран и Стефан Савич: зона между ПЗЩ и ПЦЗЩ стала любимой для врываний Суареса и Месси. А тут еще и Габи заметно подустал. Малозаметный капитан был одним из лучших игроков матча: именно Габи стал «связующим» между двумя линиями при позиционной обороне «Атлетико». Он же оказался той фигурой, благодаря которому фирменные прорывы Месси по центру стали невозможны.

Играть в давление и при этом сохранять эталонную концентрацию на протяжении всех 90 минут – задача архисложная, и под силу она не каждому. Тем более, в матчах с «Барселоной». У «Атлетико» это не получилось, и за семь минут до конца встречи Луис Суарес увел каталонцев от поражения – 1:1. Неудивительно, что гол уругвайца пришел именно из-под «наевшегося» дуэта Хуанфран-Савич.

«Ничья с «Атлетико» – хороший результат для нас. Мы увозим одно очко в матче с очень сложным соперником», – подчеркнул главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. «Атлетико» не выиграл в третьем матче подряд, но впечатления от игры «матрасников» остались самые положительные. Диего Симеоне продолжает искать идеальные сочетания игроков на всех позициях, при этом поиск не выглядит мучительным – скорее, творческим.