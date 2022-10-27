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Гарри Реднапп
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
7
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
10:01
«Зенит» хочет выкупить Мантуана
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Гарри Реднапп - новости
Тренер
Имя
Гарри
Фамилия
Реднапп
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 марта 1947
Статистика
Новости
Статьи
23 января
10:48
Павлюченко назвал лучшего иностранного тренера в своей карьере
27 октября 2022
21:14
Реднапп отреагировал на завершение карьеры Павлюченко
2
12 августа 2022
17:26
Реднапп: «Головин смог бы заиграть в Англии. Дзюба тоже, но скорее в Чемпионшипе»
23 июня 2022
23:24
Реднапп: «РПЛ – больше не сильная лига»
1
5 мая 2022
16:34
Реднапп – об Агаларове в «Ньюкасле»: «Похоже на бред. Кто это такой?»
11
1 июля 2021
10:59
Реднапп поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
26
22 июня 2021
19:36
«Могу купить билет в Москву хоть завтра». Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп готов возглавить сборную России
24
9 февраля 2021
23:59
Реднапп: «Манчестер Сити» останется на вершине АПЛ, они на голову выше всех. Игра окончена»
3 февраля 2021
13:20
Павлюченко – о требованиях Реднаппа: «Я не Месси и не Криш, чтобы забивать в каждом матче»
7
25 мая 2020
21:59
73-летний Гарри Реднапп может возглавить сборную Нигерии
1
20 марта 2020
11:37
Реднапп: «Все почему-то скупают туалетную бумагу. Наверное, от страха»
2
15 декабря 2019
16:48
Видео
Реднапп: «В мой первый день в «Тоттенхэме» с Павлюченко бегал переводчик. Он пробежал больше, чем Роман»
21
11 декабря 2019
21:35
Фото
Лэмпард – второй английский тренер после своего дяди Реднаппа, который за последние десять лет выходил в плей-офф Лиги чемпионов
2
22 марта 2019
20:40
Елагин: «Реднапп говорил про Павлюченко: «Рома – раздолбай раздолбаем»
7
10 декабря 2018
19:58
Фото
Экс-тренер Павлюченко Реднапп в 71 год выиграл реалити-шоу. По его телу бегали крысы и жуки
5
1 ноября 2018
06:32
Видео
В 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Борнмутом»
3
9 сентября 2018
23:50
Реднапп: «Терри в «Спартаке» несомненно ждет успех. Клубу очень повезло»
4
30 июня 2018
07:12
Реднапп: «На клубном уровне Россия находился бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом»
7
29 июня 2018
23:56
Реднапп: «Чтобы обыграть Испанию, России надо выпустить 16 игроков»
14
16 июня 2018
11:37
Реднапп: «Сборная России готова выиграть ЧМ-2018. Это лучшая команда, которую я видел в последние годы»
28
5 апреля 2018
11:34
Реднапп: «Арсенал» силен относительно ЦСКА! Что происходит сейчас с российским футболом?»
8
10:57
Реднапп: «У ЦСКА нет шансов, вам не повезло с жеребьевкой»
11
3 марта 2018
06:04
Реднапп: «Пришло время Венгеру уйти из «Арсенала»
11
14 декабря 2017
10:05
Венгер вышел на второе место по нулевым ничьим в АПЛ
13 декабря 2017
06:54
Реднапп не видит Россию в качестве победителя ЧМ-2018
17
5 декабря 2017
10:31
Реднапп: «Ливерпуль» забьет три или четыре мяча «Спартаку» под пение «Энфилда»
30
07:42
Реднапп: «ЦСКА не настолько мастеровит, чтобы создать проблемы «МЮ»
13
4 октября 2017
11:42
Реднапп: «Слуцкий лучший, так как это единственный российский тренер, о котором я слышал»
17
11 июня 2017
18:13
Реднапп: «В перспективе Слуцкий может возглавить «Челси»
14
9 июня 2017
13:27
Реднапп: «Слуцкий? Это известный специалист, топ-тренер»
3
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