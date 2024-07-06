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Гарри Реднапп
Новости
Гарри Реднапп - новости
Англия
2 марта 1947 (79)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Реднапп назвал лучшего российского футболиста за последние 20 лет – это не Аршавин
24 октября
3
Экс-тренер «Тоттенхэма» оценил перспективы Батракова заиграть в АПЛ
22 октября
Реднапп высказался о матче Англия – Швейцария
2024.07.06 06:46
1
Павлюченко рассказал о проблемах в «Тоттенхэме» из-за незнания английского языка
2024.04.03 00:50
3
Реднапп видит только одного игрока «МЮ» в составе «Манчестер Сити»: «Остальных бы и близко не было»
2023.10.29 11:54
2
Павлюченко назвал лучшего иностранного тренера в своей карьере
2023.01.23 10:48
Реднапп отреагировал на завершение карьеры Павлюченко
2022.10.27 21:14
2
Реднапп: «Головин смог бы заиграть в Англии. Дзюба тоже, но скорее в Чемпионшипе»
2022.08.12 17:26
Реднапп: «РПЛ – больше не сильная лига»
2022.06.23 23:24
1
Реднапп – об Агаларове в «Ньюкасле»: «Похоже на бред. Кто это такой?»
2022.05.05 16:34
9
Реднапп поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
2021.07.01 10:59
22
«Могу купить билет в Москву хоть завтра». Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп готов возглавить сборную России
2021.06.22 19:36
23
Реднапп: «Манчестер Сити» останется на вершине АПЛ, они на голову выше всех. Игра окончена»
2021.02.09 23:59
Павлюченко – о требованиях Реднаппа: «Я не Месси и не Криш, чтобы забивать в каждом матче»
2021.02.03 13:20
6
73-летний Гарри Реднапп может возглавить сборную Нигерии
2020.05.25 21:59
1
Реднапп: «Все почему-то скупают туалетную бумагу. Наверное, от страха»
2020.03.20 11:37
2
Видео
Реднапп: «В мой первый день в «Тоттенхэме» с Павлюченко бегал переводчик. Он пробежал больше, чем Роман»
2019.12.15 16:48
21
Фото
Лэмпард – второй английский тренер после своего дяди Реднаппа, который за последние десять лет выходил в плей-офф Лиги чемпионов
2019.12.11 21:35
2
Елагин: «Реднапп говорил про Павлюченко: «Рома – раздолбай раздолбаем»
2019.03.22 20:40
7
Фото
Экс-тренер Павлюченко Реднапп в 71 год выиграл реалити-шоу. По его телу бегали крысы и жуки
2018.12.10 19:58
5
Видео
В 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Борнмутом»
2018.11.01 06:32
3
Реднапп: «Терри в «Спартаке» несомненно ждет успех. Клубу очень повезло»
2018.09.09 23:50
4
Реднапп: «На клубном уровне Россия находился бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом»
2018.06.30 07:12
7
Реднапп: «Чтобы обыграть Испанию, России надо выпустить 16 игроков»
2018.06.29 23:56
14
Реднапп: «Сборная России готова выиграть ЧМ-2018. Это лучшая команда, которую я видел в последние годы»
2018.06.16 11:37
29
Реднапп: «Арсенал» силен относительно ЦСКА! Что происходит сейчас с российским футболом?»
2018.04.05 11:34
7
Реднапп: «У ЦСКА нет шансов, вам не повезло с жеребьевкой»
2018.04.05 10:57
10
Реднапп: «Пришло время Венгеру уйти из «Арсенала»
2018.03.03 06:04
11
Венгер вышел на второе место по нулевым ничьим в АПЛ
2017.12.14 10:05
Реднапп не видит Россию в качестве победителя ЧМ-2018
2017.12.13 06:54
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