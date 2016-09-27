Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Гарри Реднапп
Материалы
Гарри Реднапп - материалы
Англия
2 марта 1947 (79)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Варди рассказал о том, как он пил водку. Сэм Эллардайс покинул сборную Англии. Дайджест событий дня
Яя Туре недоволен решение ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом. Джейми Варди рассказал о том, как он пил водку, растворяя в ней Skittles. Сэм Эллардайс был уличен в коррупции и покинул сборную Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
27.09.2016 23:24
5
Душ из шампанского, пива и воды. Как празднуют тренеры
Клопп, Раньери и Реднапп выдерживают душ, Слуцкий ругается, Рангник пытается бежать и получает травму, а Жезуша ловят полицейские. «Бомбардир» показывает, в какие забавные ситуации попадают тренеры после выигрыша трофея.
09.05.2016 15:00
4
«Блэкберн», «Эвертон», «Лидс» и другие неожиданные гости из Англии в Лиге чемпионов
«Лестер» официально попал в Лигу чемпионов – вот и радость для тех, кому надоел стандартный набор команд от Англии. «Бомбардир» вспоминает, как «Блэкберн», «Эвертон» и еще несколько клубов из АПЛ пробовали свои силы в ЛЧ наряду с грандами.
11.04.2016 14:07
5
Главные новости
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+