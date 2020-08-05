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Гарри Реднапп
Статистика
Гарри Реднапп - статистика
Англия
2 марта 1947 (79)
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Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Чемпионшип 2013/2014
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Товарищеские матчи 2009
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Суперкубок Англии 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Бирмингем Сити
1
0
1
0
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
05.08.2017
Бирмингем Сити
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