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    Реднапп: «У ЦСКА нет шансов, вам не повезло с жеребьевкой»

    Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп уверен, что фаворитом текущего розыгрыша Лиги Европы является «Арсенал», с которым предстоит встретиться в четвертьфинале ЦСКА.

    Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

    – Абсолютно уверен, что «Арсенал» – фаворит Лиги Европы. Ему необходим этот трофей, иначе сезон будет максимально провальным. «Арсенал» не выиграет вообще ничего и даже не попадет в Лигу чемпионов!

    – А как же «Атлетико»?

    – Очень сильная команда. Думаю, что в Лиге Европы победит либо «Атлетико», либо «Арсенал».

    – А вдруг ЦСКА?

    – (Смеется) Нет шансов. Вашей команде не повезло с жеребьевкой. «Арсенал» слишком силен: сильные футболисты, великолепный тренер...

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 10:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2229

      river31 5 апреля 2018, 18:26

      Сколько раз фаворит любого матча оказывался не в фаворе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -9

      sport1601 5 апреля 2018, 15:29

      Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 12:25

      22:05 Арсенал ЦСКА ТБ 2.5
      22:05 Арсенал ЦСКА Победа 1

      ну как то так выходит)

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 апреля 2018, 11:51

      Арсенал может проиграть кому угодно и в любой момент.
      Даже Спартаку проигрывали и не раз.

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 5 апреля 2018, 11:47

      Шансы конечно есть,у любой команды шансы есть ,где то более высокие где то менее .Желаю ЦСКА удачи

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 11:42

      шансы есть всегда, да и удача может быть на стороне ЦСКА а у Арсенала ничего не получаться.

      7
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 апреля 2018, 11:41

      согласен

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 5 апреля 2018, 11:36

      то, что арсеналу нужна ЛЧ -ваша проблема, на исход противостояния не повлияет, а 7,8,9 команды АПЛ в ЛЧ нам не нужны, в европе команд много, на вас свет клином не сошелся,,, со времен павлюченко, аллергия на алкаша,,,надеюсь ЦСКА, поводов для радости инвалиду не доставит

      2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 5 апреля 2018, 11:24

      Надежда умирает последней!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 апреля 2018, 11:17

      Причем тут жеребьевка? На кого не попадай, если проходишь в финал, встречи с Арсеналом или Атлетико не избежать на любой стадии. Тут как не крути. А мы все же надеемся на положительный исход. Зенит на Баварию попал в 2008 и выиграл 4:0. Конечно, такого не будет. Но все же победа была. А в Баварии много звезд тогда играло.

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