Реднапп: «У ЦСКА нет шансов, вам не повезло с жеребьевкой»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп уверен, что фаворитом текущего розыгрыша Лиги Европы является «Арсенал», с которым предстоит встретиться в четвертьфинале ЦСКА.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

– Абсолютно уверен, что «Арсенал» – фаворит Лиги Европы. Ему необходим этот трофей, иначе сезон будет максимально провальным. «Арсенал» не выиграет вообще ничего и даже не попадет в Лигу чемпионов!

– А как же «Атлетико»?

– Очень сильная команда. Думаю, что в Лиге Европы победит либо «Атлетико», либо «Арсенал».

– А вдруг ЦСКА?

– (Смеется) Нет шансов. Вашей команде не повезло с жеребьевкой. «Арсенал» слишком силен: сильные футболисты, великолепный тренер...