Елагин: «Реднапп говорил про Павлюченко: «Рома – раздолбай раздолбаем»

Футбольный комментатор Александр Елагин рассказал об отношении бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Гарри Реднаппа к форварду Роману Павлюченко. Россиянин на профессиональном уровне уже не играет.

«Роман гигантски талантлив. Захотел бы – вырос в звезду мирового масштаба. На ВВС было много интервью Гарри Реднаппа, тренера «Тоттенхэма», я всe перечитал. Не в переводе – в подлиннике!

О Павлюченко он отзывался положительно, правда, добавлял: «С его женой Ларисой общаться очень приятно. Единственный умный человек в семье. А Рома – раздолбай раздолбаем», – напомнил Елагин о словах британца.