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    Елагин: «Реднапп говорил про Павлюченко: «Рома – раздолбай раздолбаем»

    Футбольный комментатор Александр Елагин рассказал об отношении бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Гарри Реднаппа к форварду Роману Павлюченко. Россиянин на профессиональном уровне уже не играет.

    «Роман гигантски талантлив. Захотел бы – вырос в звезду мирового масштаба. На ВВС было много интервью Гарри Реднаппа, тренера «Тоттенхэма», я всe перечитал. Не в переводе – в подлиннике!

    О Павлюченко он отзывался положительно, правда, добавлял: «С его женой Ларисой общаться очень приятно. Единственный умный человек в семье. А Рома – раздолбай раздолбаем», – напомнил Елагин о словах британца.

    • Павлюченко играл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год (78 матчей в АПЛ, 21 гол).
    • На клубном уровне нападающий больше всего матчей провел за «Спартак» (141 игра в РПЛ, 69 голов).
    • В составе сборной России Павлюченко стал бронзовым призером Евро-2008.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1085

      владимир миронов 59 минут назад

      Есть такой сорт людей. Живут весело, без заморочек, с улыбкой. Правильное определение-- раздолбай! Все по барабану.

      0
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      Рейтинг: +4654

      mihail200606 1 час назад

      Старикан прав.. Если этот балбес за несколько лет английский даже не смог минимально осилить.. Татухи зато делал..

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