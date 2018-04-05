Реднапп: «Арсенал» силен относительно ЦСКА! Что происходит сейчас с российским футболом?»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп назвал нынешний «Арсенал» слабейшим на его памяти. При этом он уверен, что лондонский клуб сильнее ЦСКА.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

– Болельщики не очень довольны Арсеном Венгером, все эти протесты, баннеры... «Арсенал» в ужасной ситуации, и Венгер должен всерьез задуматься над тем, оставаться ли ему в команде. «Арсенал» сейчас шестой в Премьер-лиге, это слабейший «Арсенал» на моей памяти. Есть существенные проблемы с защитниками, в атаке не хватает сыгранности. «Тоттенхэм» сейчас гораздо лучше!

– И при этом вы говорите, что «Арсенал» слишком силен.

– Он силен относительно ЦСКА! Послушайте, что происходит сейчас с российским футболом? На чемпионате Европы ваша сборная не вышла из группы, а команды из чемпионата России очень редко добираются до высоких стадий Лиги чемпионов или Кубка УЕФА.