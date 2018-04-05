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    Реднапп: «Арсенал» силен относительно ЦСКА! Что происходит сейчас с российским футболом?»

    Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп назвал нынешний «Арсенал» слабейшим на его памяти. При этом он уверен, что лондонский клуб сильнее ЦСКА.

    Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – ЦСКА состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет 12 апреля в Москве.

    – Болельщики не очень довольны Арсеном Венгером, все эти протесты, баннеры... «Арсенал» в ужасной ситуации, и Венгер должен всерьез задуматься над тем, оставаться ли ему в команде. «Арсенал» сейчас шестой в Премьер-лиге, это слабейший «Арсенал» на моей памяти. Есть существенные проблемы с защитниками, в атаке не хватает сыгранности. «Тоттенхэм» сейчас гораздо лучше!

    – И при этом вы говорите, что «Арсенал» слишком силен.

    – Он силен относительно ЦСКА! Послушайте, что происходит сейчас с российским футболом? На чемпионате Европы ваша сборная не вышла из группы, а команды из чемпионата России очень редко добираются до высоких стадий Лиги чемпионов или Кубка УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 11:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 апреля 2018, 00:28

      В российском футболе недавно снег растаил.

      0
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 5 апреля 2018, 16:56

      Прекрасная возможность доказать обратное и закрыть рот этим умникам. Не болельщик цска, но на международной арене нужно поддерживать всех. Пусть кони пристыдят сегодня этих «специалистов»

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 апреля 2018, 12:24

      Ждем комментариев Мудко, как у нас все хорошо и замечательно. Клубы не банкротятся, новые в каждом городе по несколько штук появляются, стадионы заполнены. Скоро пятый дивизион появится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8824

      vladik12 5 апреля 2018, 12:12

      Харри скоро главным экспертом по российскому футболу станет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 5 апреля 2018, 12:05

      Да вчем то прав но и сам Арсенал почти не выигрывал международные кубки в 70 том и 94.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 11:52

      То и происходит...хоть кто то об этом говорит!

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 5 апреля 2018, 11:47

      Прав старый курилка, с этим не поспоришь)

      2
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      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 5 апреля 2018, 11:47

      все правильно говорит

      1
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