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    Реднапп: «Терри в «Спартаке» несомненно ждет успех. Клубу очень повезло»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» экс-защитника «Челси» Джона Терри.

    – Конечно, был очень удивлен. Это необычный путь для английского футболиста. Тем более для Терри – Джонни все еще находится в великолепной форме. Он – фантастический игрок, который может стать лидером любой команды.

    – Но ему в декабре исполнится 38.

    – Ну и что? Для Джонни это ничего не значит. Я знаю его очень давно. Мне достаточно 30 секунд, чтобы понять все об игроке, и Терри меня сразу же впечатлил, когда я его впервые увидел. Я следил за ним и в «Астон Вилле» в прошлом сезоне. Поверьте, это все еще фантастический футболист.

    – То есть, в «Спартаке» его ждет успех?

    – Несомненно. Джонни хочет играть, побеждать, он любит футбол и не хочет уходить из него. Он не думает о деньгах, для него важнее всего – выходить на поле, помогать своей команде. Это очень-очень хороший игрок. «Спартаку» очень повезло, если Терри действительно станет игроком этого клуба. Уверен, что он окажет огромное влияние на команду в этом сезоне.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2018 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 10:46

      Слова Реднаппа о Терри вселяют оптимизм.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 10 сентября 2018, 00:39

      Поглядим-увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 сентября 2018, 00:27

      Это уже мнение авторитетного специалиста.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 23:55

      Базара нет, Спартаку повезло.*

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