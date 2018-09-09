Реднапп: «Терри в «Спартаке» несомненно ждет успех. Клубу очень повезло»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» экс-защитника «Челси» Джона Терри.

– Конечно, был очень удивлен. Это необычный путь для английского футболиста. Тем более для Терри – Джонни все еще находится в великолепной форме. Он – фантастический игрок, который может стать лидером любой команды.

– Но ему в декабре исполнится 38.

– Ну и что? Для Джонни это ничего не значит. Я знаю его очень давно. Мне достаточно 30 секунд, чтобы понять все об игроке, и Терри меня сразу же впечатлил, когда я его впервые увидел. Я следил за ним и в «Астон Вилле» в прошлом сезоне. Поверьте, это все еще фантастический футболист.

– То есть, в «Спартаке» его ждет успех?

– Несомненно. Джонни хочет играть, побеждать, он любит футбол и не хочет уходить из него. Он не думает о деньгах, для него важнее всего – выходить на поле, помогать своей команде. Это очень-очень хороший игрок. «Спартаку» очень повезло, если Терри действительно станет игроком этого клуба. Уверен, что он окажет огромное влияние на команду в этом сезоне.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось