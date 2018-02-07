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Сэм Эллардайс
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
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Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
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13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
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13:45
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Сэм Эллардайс - статьи
Тренер
Имя
Сэм
Фамилия
Эллардайс
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 октября 1954
Статистика
Новости
Статьи
Посты
07.02.2018 22:00
«Неймар в реальности — кошачья моча». Самый скандальный англичанин десятилетия
Приключения Джоуи Бартона, которого всегда не хватает для горячего шоу.
19
02.01.2017 10:00
«Было больно, но это осталось в прошлом». Самый скандальный тренер Англии снова принял вызов
Его громко выгнали из сборной, но Большой Сэм не сдается. «Бомбардир» рассуждает о том, почему «Кристал Пэлас» решился на приглашение Сэма Аллардайса на пост главного тренера команды.
1
24.12.2016 21:00
Дракслер перешел в «ПСЖ». Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас». Дайджест событий дня
Юлиан Дракслер оформил свой трансфер в «ПСЖ». Через несколько дней будет объявлено о назначении Сергея Семака в «Уфу». Сэм Эллардайс поспешил на помощь «Кристал Пэлас». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
28.09.2016 21:00
Карпин сменил имидж. Венгера ждут в сборной Англии. Дайджест событий дня
Коррупционный скандал в Англии набирает обороты. Широков стал советником министра. Молодежный состав «Ростов» пропустил шесть голов от «ПСВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
27.09.2016 23:24
Варди рассказал о том, как он пил водку. Сэм Эллардайс покинул сборную Англии. Дайджест событий дня
Яя Туре недоволен решение ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом. Джейми Варди рассказал о том, как он пил водку, растворяя в ней Skittles. Сэм Эллардайс был уличен в коррупции и покинул сборную Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
05.09.2016 13:00
Счастливая монетка Сэма. Как меняется сборная Англии
Сэм Эллардайс начал работу в сборной Англии с победы. «Бомбардир» выделяет тренды в первой игре англичан при новом менеджере: важность Лалланы, Руни круче своего тренера и удача, которой с Большим Сэмом поделился болельщик-инвалид.
1
04.09.2016 22:10
Тарасов получил серьезную травму, Эллардайс одержал первую победу со сборной Англии. Дайджест событий дня
Дмитрий Тарасов получил серьезную травму и выбыл на долгий срок. Карим Бензема может вернуться в сборную Франции, но только после того, как решит все вопросы с судом. Адам Лаллана принес Сэму Аллардайсу первую победу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
04.09.2016 22:00
ЧМ-2018. Квалификация, 1-й тур. Германия уничтожила Норвегию, Англия вытащила матч против Словакии. Все голы
Сегодня состоялись первые встречи квалификации чемпионата мира в России. Англия удивительным образом победила в Трнаве, Норвегия ничего не противопоставила чемпионам мира немцам. «Бомбардир» предлагает вниманию читателей все голы главных матчей игрового дня.
4
04.09.2016 17:01
Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса
Сегодня Сэм Эллардайс проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера сборной Англии. «Бомбардир» вспоминает, как сложились дебютные игры для его предшественников.
22.07.2016 21:30
«Боруссия» разгромила «МЮ» на МКЧ-2016. «Зенит» не взял Витселя на матч за Суперкубок. Дайджест событий дня
«Зенит» приобрел игрока сборной Словакии. «Ростов» опубликовал заявку на Лигу чемпионов без Бердыева. Сборная Англии обзавелась новым тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
22.07.2016 14:30
Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии
Это могло произойти 10 лет назад, когда ФА выбирала между Стивом Маклареном и Сэмом Эллардайсом после отставки Эрикссона, но случилось только сейчас – Эллардайс принял сборную Англии. «Бомбардир» видит выбор Футбольной Ассоциации удачным, несмотря на всю противоречивость репутации «Большого Сэма».
4
20.07.2016 21:40
Эллардайс возглавит сборную Англии. Бердыев уйдет из «Ростова». Дайджест событий дня
«Рубин» и «Зенит» ведут борьбу за Паредеса. Измайлов перешел в «Краснодар». Погба добивается трансфера в «МЮ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12
13.07.2016 21:10
Фернандес получил российский паспорт. Широков и Оланаре покинули ЦСКА. Дайджест событий дня
Эллардайс – кандидат на пост главного тренера сборной Англии. Гера забил самый красивый гол Евро-2016. ЦСКА представил Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
17.04.2016 22:10
«Лестер» спас ничью с «Вест Хэмом». Моуринью возглавит «МЮ». Дайджест событий дня
Тотти забил за «Рому». Маркизио пропустит чемпионат Европы. Балотелли может остаться в «Милане». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
26.10.2015 12:00
Очередное фиаско Моуринью и впечатляющий успех «Сандерленда». Главные события 10-го тура английской Премьер-лиги
Шервуд отправлен в отставку с поста главного тренера «Астон Виллы». «Юнайтед» и «Сити» сыграли разочаровывающее дерби. «Бомбардир» рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Англии.
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