Как работает схема 4-4-2 в футболе: разбор тактики

Футбольные тренеры за время развития игры использовали различные тактические схемы. Как показала практика, футбольная мода в этом плане переменчива. 4-4-2 – одна из самых популярных тактических схем, которая еще в прошлом веке была востребована. В 2010-х годах была в топе расстановка 4-2-3-1, но в 2020-х схема 4-4-2 вернула себе пальму первенства.

название игроков на схеме 4-4-2

Принципы и преимущества схемы 4-4-2

Характерными особенностями расстановки 4-4-2 являются три кита, обеспечивающих надежность командной игры:

  • компактность;
  • сбалансированность во всех линиях;
  • четкое распределение ролей игроков.

На каждом участке поля у команды с такой схемой два игрока в каждой ситуации действуют против одного соперника. Расположение футболистов по этой схеме не дает возможности сопернику организовывать свободные зоны, вынуждая его переводить мяч на фланги. А при атакующих действиях достаточно хорошей игры в пас для продвижения к воротам соперника. При этом нет необходимости делать дальние передачи – достаточно играть в короткий и средний пас.

Интересное исследование провел математик и физик Кен Брей в своей книге “Как забивать голы”. Автор разделил футбольное поле на 9 примерно равных прямоугольников и проанализировал развитие атак при разных тактических схемах. Он обратил внимание читателя на два аспекта: процент владения мячом на последней трети поля и на количество возможных комбинаций при различных тактических схемах.

Процент владения мячом в зоне атаки для разных схем оказался таким:

  • 4-5-1 или 4-2-3-1 – 8%;
  • 4-3-3 – 13%;
  • 4-4-2 или 4-2-4 – 12 – 15%.

Количество возможных комбинаций:

  • 4-5-1 или 4-2-3-1 – 62 комбинации;

  • 4-3-3 – 56 комбинаций;

  • 4-4-2 или 4-2-4 – 66 комбинаций.

Кен Брей с помощью математических расчетов доказывает, что нагрузка при схеме 4-4-2 при игре в пас распределяется на всех игроков команды более равномерно, чем при других расстановках. При схеме 4-4-2 не обязательно иметь индивидуально сильных футболистов, умеющих обыграть несколько соперников. При такой схеме их умение нивелируется в большинстве эпизодов.

Минусами схемы 4-4-2 можно назвать однообразие ведения игры. Также необходима строжайшая дисциплина. Если кто-то из футболистов будет выпадать из схемы, это может окончиться плачевно.

Взаимодействие линий

В линии защиты и полузащиты входят по 4 игрока, в передней линии играют 2 форварда. При переводе мяча с фланга на фланг игроки обороны и полузащиты, сохраняя по возможности дистанцию между друг другом, перемещаются за ним. Нападающие при этом могут нарушать симметрию, переходя в прессинг у боковой линии, где находится мяч.

Взаимодействие линий в схеме 4-4-2

Такая тактика не оставляет противоположной команде выбора в атакующих действиях. Соперник вынужден забрасывать мяч на фланг метров на 50-60 в надежде на индивидуальную скорость и мастерство футболистов. Игрок может или убежать от обороняющихся, или обыграть, отдав пас в центр под удар. Но такие комбинации читаются центральными защитниками.

Оборона

При обороне своих ворот пара центральных защитников берет под опеку (индивидуально или зонно) атакующих футболистов соперника. Крайние защитники контролируют фланги, пресекая потенциальные попытки противника убежать по бровке и сделать разрезающую передачу, прострел или навес.

При этом игроки стараются располагаться параллельно линии ворот, чтобы при случае организовать искусственный офсайд. Компактность расположения защитников не дает соперникам возможность затеять распасовку в опасной близости у ворот или сделать обостряющий перевод мяча на фланг.

Когда команда атакует, защитникам стоит переместиться как можно выше, сохраняя линию. Это поможет сохранить компактность, а если нападение перейдет из быстрой в позиционную атаку, даст возможность сыграть в пас с игроками обороны. Если защитник обладает хорошим дальним ударом, партнеры могут предоставить ему такую возможность, предварительно запутав передачами соперника.

Естественно, защитники должны уметь играть головой. При стандартах как в атаке, так и в обороне, верховые передачи должны быть их добычей.

Полузащита

В полузащите играют 4 игрока: два крайних и два центральных хавбека. Располагаться игроки могут в линию или ромбом. Во втором случае атакующий центральный полузащитник занимает позицию ближе к атаке, а опорник, выполняющий больше оборонительных функций, держится ближе к линии защиты.

Полузащита в схеме 4-4-2

При атаке крайние полузащитники могут поддержать своих нападающих по флангам. Тогда схема 4-4-2 трансформируется в 4-2-4. Центральные полузащитники тоже поддерживают атаку приближением к воротам соперника.

При оборонительных действиях задача крайних хавбеков – нейтрализация или замедление продвижения игроков команды-соперника по флангам. Это поможет игрокам обороны занять свои позиции. Центральные полузащитники, если не удается организовать прессинг на половине поля соперника, отходят ближе к оборонительной линии, по ходу пытаясь пресечь быстрое развитие атаки противостоящей команды.

Атака

Линию атаки представляют два исполнителя. Либо они располагаются в линию, либо один играет из глубины, а второй – на острие.

Нападающие в схеме 4-4-2

Если нападающие играют на одной линии, то один из них занимает позицию перед двумя правыми защитниками, второй – перед двумя левыми. Такая расстановка хороша и при потере мяча: она не дает вратарю соперника быстро отдать мяч своим защитникам.

Комментарии (2)
...уефан
1773045630
...ну, вот! Это вам не сиськи-письки! Бомбардирище! Респектище!...
Ответить
DMитрий
1773046670
Многие после прочтения убедились окончательно, что футбол не их тема, чтобы про это как-то говорить и писать! У большинства из них ромбик на эмблеме. И да... 4-3-3 также универсальная схема (может даже и лучше), из которой можно легко трансформироваться в любую другую без капитального изменения состава на поле.
Ответить
