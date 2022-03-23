Разбираем новый лимит в РПЛ: формула «13+12», нет понятия «легионер» в заявке, пункт о доморощенных игроках

Очередная смена правил.

На протяжении двух сезонов в РПЛ действует лимит на легионеров, который называется «8+17». Его суть – не больше восьми легионеров в заявке. Все они могут выйти на поле одновременно. Но остальными должны быть игроки, не попадающие под правило легионера.

23 марта исполком РФС рассматривал вопросы по регламенту РПЛ и также затронул тему лимита на легионеров. Вот какое решение принято:

• В заявке теперь может быть не более 13 недоморощенных игроков.

• Как и раньше, на поле могут находиться не более восьми легионеров.

• Помимо этого, в заявке должно быть не менее 12 доморощенных игроков.

• Правило стартует с сезона-2022/23.

Решение прокомментировал глава РФС Александр Дюков. Основные моменты:

• Из 12 доморощенных игроков четверо должны быть подготовлены самим клубом, остальные восемь – на территории России.

• Доморощенный – игрок, который «прошел обучение в школе на протяжении трех лет с 14 до 18 лет».

• Остальные 13 – это игроки, которые не попадают под определение доморощенных. В том числе и легионеры.

• Получается, что даже игроки с российским паспортом вроде Марио Фернандеса в заявке будут недоморощенными (с 14 до 18 лет были не в российской школе), но на поле не будут иностранцами (есть российский паспорт). То же касается и игроков из ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

• Также предполагалось введение налога на легионеров с формированием фонда для поощрения клубов с молодыми игроками. Решили не вводить до стабилизации финансово-экономической ситуации.

• «Мы считаемся с мнением президента, с этим мнением считается и Минспорта», – добавил Дюков.

По данным Sports.ru, РФС разрабатывал лимит, опираясь на правила УЕФА, где из 25 игроков так же четверо были воспитанниками клуба, а еще четверо – воспитанниками национальной ассоциации. В них еще есть пункт про доморощенных игроков с тремя годами в академии, но в возрасте с 15 до 21 года (не 14-18, как в правилах РФС).

При существующем сейчас «8+17» половина лиги не пользуется возможностью заявить восемь легионеров. Сейчас во второй части сезона-2021/22 их в РПЛ вообще стало заметно меньше. Об этом мы рассказывали здесь:

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При новом правиле максимальное количество недоморощенных игроков во всей РПЛ может составить 208 человек. Впервые так много почти за 20 лет – раньше просто не было нужды заявлять столько много при лимитах вроде «6+5» и даже «7+4». Сейчас же будет вопрос не желания, а возможностей.