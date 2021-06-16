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    Сафонов, Дивеев, Миранчук в старте – как жест. Хотели? Получайте! Ну, мы и получили


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 14:07
    Спасибо. Вот только поздновато.

    Станислав Черчесов работает со сборной России пять лет. Почти все это время он выбирал игроков более опытных, стабильных и надежных. По его мнению.

    Не вызывал молодых талантливых вратарей – считал, что не готовы. Любимые защитники – Кудряшов и Семенов. Миранчук либо не играет, либо на последние минуты. Чалов, когда был в лучшей форме, мимо заявок.

    Сквозь слова Черчесова всегда просачивалось: нужны опыт и стабильность. Квинтэссенция: «Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает», – намекал он либо на Чалова, либо на Миранчука. Или на обоих сразу.

    Возможно, это просто совпадение, но большинство «опытных и стабильных» хороши физически. Но когда мяч у них в ногах – это зачастую кривовато.

    Мы не знаем, что произошло внутри Черчесова перед игрой с Финляндией. Почему он отказался от своего основного постулата. Выпустил неопытного и почти не игравшего до этого Сафонова. Почему вышел Дивеев, у которого до этого было три матча за сборную. Миранчук, выходивший в старте только по праздникам.

    Это было похоже на жест. Хотели? Получайте! Ну, мы и получили. Матч на ноль от Сафонова. Очень хорошую игру Дивеева. И решающий гол Миранчука.

    Понятно, что это были всего лишь финны. И что в следующий раз парни могут сыграть намного хуже. Суть в другом. В том, что этой игрой Черчесов перечеркнул то, на чем настаивал почти пять лет.

    Оказывается, молодые и по меркам сборной неопытные могут играть хорошо в ответственных матчах. Оказывается, талант иногда сильнее сухой надежности. Оказывается, техничных игроков на поле может быть больше одного или двух.

    Вот только жалко, что Черчесов пришел к этому только сейчас. У тех же Сафонова, Дивеева и Миранчука могло быть намного больше матчей за сборную. И соответственно опыта, так нужного Черчесову.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 17 минут назад

      Черчесов пытается улететь, но крылья маловаты и вес излишний.

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      Рейтинг: +2831

      Kollljan 19 минут назад

      Гнать надо такого "тренера" в шею и скорее!

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