Что надо знать о составе России на Евро-2020

Финальный список – 26 человек.

Сборная России объявила окончательный состав на Евро-2020. На чемпионат Европы едут 26 человек – это расширенная заявка из-за пандемии коронавируса. ЧЕ-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. «Матч ТВ» показал заявку сборной на Евро через видео с детьми. Именно в эфире «Матч ТВ» она прозвучала впервые. Состав России – на картинке ниже.

Теперь – факты:

• «Зенит» отправил шесть игроков в состав России на Евро-2020. Могло быть и семь, но Андрей Лунев не вошел в окончательную заявку. Это все равно больше, чем любой другой клуб. В сборную попали игроки из 12 команд Европы.

• Максим Мухин – самый молодой игрок этого состава сборной России. Ему всего 19 лет, но у Мухина есть опыт игры в «Локомотиве» и победа в Кубке России. Он дебютировал за сборную еще в квалификации ЧМ-2022, потом вышел в товарищеском матче с Польшей.

• В состав сборной России вошли девять игроков, которым уже исполнилось 30 лет. Юрий Жирков (38) – самый возрастной. Он дебютировал за сборную еще в 2005 году, а через 16 лет едет на Евро-2020. Евро-2016 Жирков пропускал.

• Александр Головин – самый дорогой игрок сборной России. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро. Это с отрывом лучший результат во всей команде. Жирков оценен всего в 300 тысяч – дешевле него в сборной нет никого.

• Головин, Кудряшов, Черышев, Миранчук – легионеры сборной России. Они играют за четыре клуба из Европы из четырех разных лиг. Кудряшов в сборной представляет турецкий «Антальяспор». За сезон он отбегал 37 матчей в чемпионате Турции.

• Денис Макаров – дебютант сборной России по футболу. Он вошел в окончательный состав на Евро-2020, но никогда не играл за основную сборную. В карьере Макарова есть только шесть матчей за молодежку. Макаров – автор самого красивого гола сезона РПЛ.

Лунев, Евгеньев и Самошников были в расширенном списке сборной России, но в окончательный состав не вошли. Черчесов сказал в эфире «Матч ТВ», что они останутся на командные тренировки. Так можно до 12 июня – это новые правила УЕФА. И они тоже созданы из-за пандемии коронавируса.

Сборная России провела сбор в Австрии, но уже вернулась в Новогорск. Сейчас она готовится к следующему товарищескому матчу – против Болгарии (5 июня). С Польшей уже сыграли со счетом 1:1. В этой игре за Россию дебютировал вратарь Матвей Сафонов. Он вошел в окончательный состав на Евро-2020, хотя сыграл за Россию 27 минут.

На Евро-2020 Россия встретится с Бельгией, Финляндией и Данией. Две игры пройдут в Санкт-Петербурге, матч с датчанами – в Копенгагене. Матч с Бельгией начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени. Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата Европы – шесть игр группового этапа и одну четвертьфинальную игру.