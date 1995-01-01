Ого, у России три команды в группе ЛЧ. Получилось с шестой попытки в самый сложный год

«Краснодар» прошел ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов и присоединился к «Зениту» и «Локомотиву» на групповом этапе. В прошлом сезоне никто из наших даже не вышел в евровесну, в этом – «Динамо» и «Ростов» тут же вылетели от грузин и израильтян.
А теперь Россия впервые представит в группе ЛЧ три команды. Когда, как не в 2020 году, это должно было случиться.
Попыток было всего шесть. Прошлые пять – мимо
Как это было раньше:
- «Динамо» уступило «Селтику» и не дошло даже до раунда плей-офф.
- «Рубин» не отыграл дома гостевое поражение от «Лиона».
- «Зенит» неожиданно не прошел «Осер».
- «Спартак» не добрался до раунда плей-офф, вылетев от ПАОКа.
- «Краснодар» дважды проиграл «Олимпиакосу».
На шестой раз «Краснодар» все же прошел греков, только ПАОК, переиграв его дважды.
С ПАОКом – два похожих матча, нервы, но заслуженный проход
Первая игра – это отбитый пенальти, но пропущенный гол, неприятное давление греков, но вполне уверенная игра «Краснодара» во втором тайме и закономерная победа.
Второй матч – тревожный первый тайм, два супермомента ПАОКа в начале второго, а дальше – снова приличная игра «Краснодара». Все вполне заслуженно.
А с голами еще и драма:
0:1 – автогол после прострела Смольникова, который до этого часто ошибался, но в решающий момент непонятно вообще как оказался в атаке на левом фланге.
1:1 – ошибся на выходе Сафонов, который потащил пенальти в первом матче.
1:2 – Кабелла забил гол, который окончательно вывел «Краснодар» в группу. Забил он его в Греции, где год назад получил тяжелейшую травму, также пытаясь вывести «Краснодар» в группу.
Все наши – в разных корзинах. Очень велик шанс попасть на англичан и итальянцев
Вот как выглядят корзины перед жеребьевкой группового этапа ЛЧ:
Корзина 1: «Реал», «Севилья», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Зенит», «Порту».
Корзина 2: «Ман Сити», «МЮ», «Челси», «Барселона», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Шахтер», «Аякс».
Корзина 3: «Интер», «Лацио», «Аталанта», «Лейпциг», «Краснодар», «Динамо» К, «Олимпиакос», «Ред Булл».
Корзина 4: «Боруссия» М, «Ренн», «Марсель», «Локомотив», «Брюгге», «Истанбул», «Ференцварош», «Мидтьюлланд».
• Велика вероятность, что наши клубы сыграют с английскими, которых сразу три во второй корзине, где наших нет вообще.
• Также велик шанс у «Зенита» и «Локомотива» попасть на итальянцев, у которых три клуба в третьей корзине. А «Краснодару» из итальянских команд может достаться только «Юве».
• Теоретически «Зенит» или «Локомотив» могли бы попасть на киевское «Динамо», но этого не произойдет: УЕФА так и разводит русские и украинские клубы по политическим причинам.
• На групповом этапе ЛЧ сразу несколько дебютантов. Раньше на этой стадии никогда не играли «Ренн», «Истанбул», «Мидтьюлланд» и наш «Краснодар».
И главные даты:
- Жеребьевка: 1 октября в 18:00 (мск).
- 1-й тур: 20/21 октября.
- 2-й тур: 27/28 октября.
- 3-й тур: 3/4 ноября.
- 4-й тур: 24/25 ноября.
- 5-й тур: 1/2 декабря.
- 6-й тур: 8/9 декабря.