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    Ого, у России три команды в группе ЛЧ. Получилось с шестой попытки в самый сложный год


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    Голосов: 2
    Сегодня, 00:30
    Наибольшая вероятность, что сыграем с англичанами и итальянцами.

    «Краснодар» прошел ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов и присоединился к «Зениту» и «Локомотиву» на групповом этапе. В прошлом сезоне никто из наших даже не вышел в евровесну, в этом – «Динамо» и «Ростов» тут же вылетели от грузин и израильтян.

    А теперь Россия впервые представит в группе ЛЧ три команды. Когда, как не в 2020 году, это должно было случиться.

    Попыток было всего шесть. Прошлые пять – мимо

    Как это было раньше:

    • «Динамо» уступило «Селтику» и не дошло даже до раунда плей-офф.
    • «Рубин» не отыграл дома гостевое поражение от «Лиона».
    • «Зенит» неожиданно не прошел «Осер».
    • «Спартак» не добрался до раунда плей-офф, вылетев от ПАОКа.
    • «Краснодар» дважды проиграл «Олимпиакосу».

    На шестой раз «Краснодар» все же прошел греков, только ПАОК, переиграв его дважды.

    С ПАОКом – два похожих матча, нервы, но заслуженный проход

    Первая игра – это отбитый пенальти, но пропущенный гол, неприятное давление греков, но вполне уверенная игра «Краснодара» во втором тайме и закономерная победа.

    Второй матч – тревожный первый тайм, два супермомента ПАОКа в начале второго, а дальше – снова приличная игра «Краснодара». Все вполне заслуженно.

    А с голами еще и драма:

    0:1 – автогол после прострела Смольникова, который до этого часто ошибался, но в решающий момент непонятно вообще как оказался в атаке на левом фланге.

    1:1 – ошибся на выходе Сафонов, который потащил пенальти в первом матче.

    1:2 – Кабелла забил гол, который окончательно вывел «Краснодар» в группу. Забил он его в Греции, где год назад получил тяжелейшую травму, также пытаясь вывести «Краснодар» в группу.

    Все наши – в разных корзинах. Очень велик шанс попасть на англичан и итальянцев

    Вот как выглядят корзины перед жеребьевкой группового этапа ЛЧ:

    Корзина 1: «Реал», «Севилья», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Зенит», «Порту».

    Корзина 2: «Ман Сити», «МЮ», «Челси», «Барселона», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Шахтер», «Аякс».

    Корзина 3: «Интер», «Лацио», «Аталанта», «Лейпциг», «Краснодар», «Динамо» К, «Олимпиакос», «Ред Булл».

    Корзина 4: «Боруссия» М, «Ренн», «Марсель», «Локомотив», «Брюгге», «Истанбул», «Ференцварош», «Мидтьюлланд».

    • Велика вероятность, что наши клубы сыграют с английскими, которых сразу три во второй корзине, где наших нет вообще.

    • Также велик шанс у «Зенита» и «Локомотива» попасть на итальянцев, у которых три клуба в третьей корзине. А «Краснодару» из итальянских команд может достаться только «Юве».

    • Теоретически «Зенит» или «Локомотив» могли бы попасть на киевское «Динамо», но этого не произойдет: УЕФА так и разводит русские и украинские клубы по политическим причинам.

    • На групповом этапе ЛЧ сразу несколько дебютантов. Раньше на этой стадии никогда не играли «Ренн», «Истанбул», «Мидтьюлланд» и наш «Краснодар».

    И главные даты:

    • Жеребьевка: 1 октября в 18:00 (мск).
    • 1-й тур: 20/21 октября.
    • 2-й тур: 27/28 октября.
    • 3-й тур: 3/4 ноября.
    • 4-й тур: 24/25 ноября.
    • 5-й тур: 1/2 декабря.
    • 6-й тур: 8/9 декабря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press, «Краснодар»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Илья Егоров 26 минут назад

      Группа для «Локо»: «ПСЖ», «Боруссия», «Аталанта». Скриньте!

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