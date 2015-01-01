Главные цифры этого сезона РПЛ

Кто самый молодой игрок лиги? Лучший запасной? Худший пенальтист?

• Лучшая посещаемость у «Зенита» (47770 зрителей в среднем на домашних матчах), худшая – у «Оренбурга» (4075).

• Самый молодой состав у ЦСКА (23.9), старый – у «Крыльев» и «Урала» (28.1).

• Самый молодой игрок, появлявшийся на поле в сезоне – Карпов (ЦСКА), 17 лет. Возрастной – Рыжиков («Крылья»), 39 лет.

• Больше всех легионеров в «Оренбурге» (13), меньше – в «Тамбове» (3).

Голы

• Больше всех победных голов в сезоне у Дзюбы (5).

• Лучший бомбардир команды, у которого меньше всех голов – Даниил Фомин («Уфа»), 3 мяча.

• У Соболева лучшее соотношение голы игрокам/голы команды – 10 из 22 (45%)

• Лучший запасной лиги – Кулишев («Оренбург») – 3 гола и 1 ассист после выходов на замены.

• Худшая разница забитых и пропущенных у «Урала» (-15).

• Ни одного гола головой не забил только «Сочи». Ни одного гола левой ногой не забили «Крылья» и «Ахмат».

• 5 ассистов Ионов отдал Шомуродову – никто в РПЛ не отдавал одному игроку больше.

• Чаще всех автоголы в свои ворота вколачивали соперники «Краснодара (3).

Пенальти

• Чаще зарабатывали «Зенит» (7), реже – «Рубин» (0).

• Худший пенальтист сезона – Чалов (4 попытки, 1 гол).

• Гроза пенальтистов – Сослан Джанаев (3 отраженных из 5).

Нарушения и карточки

• Больше всех красных у «Динамо» и «Крыльев» (5), меньше всех – у «Ростова» (0).

• По желтым лидер «Рубин» (68), у «Урала» меньше всех (43). По фолам за игру лидер «Ахмат» (16.3), аутсайдер – «Зенит» (12).

• Лидер по красным – Чуперка («Тамбов») – 3, по желтым – Баринов и Игнатьев («Локомотив), Аюпов («Оренбург»).

• Чаще всех фолят на Соболеве (3.1 за игру).

И все остальное

• Чаще всех в дриблинг идут футболисты «Спартака» (18.5 за игру), реже – «Уфы» (8.5).

• Лучший дриблер лиги Вандерсон («Краснодар») – 2.7 успешные обводки за игру.

• Чаще всех в штанги и перекладины попадали «Спартак» и «Оренбург» (0.4 раза за игру).

• Чаще всех из-за штрафной бьет «Локо» (52%), реже всех – «Зенит» (32%).

• Самая прессингующая команда лиги «Краснодар» (7.57 PPDA), непрессингующая – «Уфа» (14.61).

• Самые популярные паспорта в РПЛ, кроме русских (339): бразильцы (14), белорусы (9), хорваты, сербы, поляки (по 8).

• Сергей Лапочкин отсудил больше всех матчей в сезоне (16), Кирилл Левников и Владимир Москалев – меньше всех (3).