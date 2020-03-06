Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    ВАР, огненное дерби «Спартак» – ЦСКА, разгром «Ливерпуля» – слушайте об этом в новом подкасте


    1
    Голосов: 1
    06.03.2020 23:50
    Рассуждаем, спорим, делаем заключения.

    Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым празднуют возобновление сезона в России, волнуются за Гончаренко и Тедеско, боятся коронавируса и сравнивают человека с телевизором.

    Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

    Выпуск на ютубе:

    Таймкоды:

    • 00:00 – С днем рождения, Вася!
    • 00:26 – «Спартак» – ЦСКА: что было главным?
    • 03:16 – Отчего психует Гончаренко.
    • 08:55 – Дайте Тедеско поработать! Его еще как следует не проверили.
    • 11:59 – ВАР ни в чем не виноват. Все дело в русских судьях.
    • 17:18 – «Ливерпуль» против большой истории. Проигрыш «Уотфорду» перечеркнул сезон?
    • 27:08 – Футбол vs Коронавирус: переносы игр, цинизм и мародерство.

    Можно слушать и на других платформах:

    ВКОНТАКТЕ

    Google

    Apple Podcasts

    Яндекс

    Soundcloud

    Аnchor

    Castbox

    Материалы по теме:

    О судействе в дерби много спорят. Был ли пенальти на Дивееве? А удаление Понсе – справедливо?

    Что за невезучий дебют у Комличенко за «Динамо»: два супермомента – штанга с перекладиной

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75050
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru