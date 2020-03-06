ВАР, огненное дерби «Спартак» – ЦСКА, разгром «Ливерпуля» – слушайте об этом в новом подкасте

Рассуждаем, спорим, делаем заключения.
Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым празднуют возобновление сезона в России, волнуются за Гончаренко и Тедеско, боятся коронавируса и сравнивают человека с телевизором.
Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.
Выпуск на ютубе:
Таймкоды:
- 00:00 – С днем рождения, Вася!
- 00:26 – «Спартак» – ЦСКА: что было главным?
- 03:16 – Отчего психует Гончаренко.
- 08:55 – Дайте Тедеско поработать! Его еще как следует не проверили.
- 11:59 – ВАР ни в чем не виноват. Все дело в русских судьях.
- 17:18 – «Ливерпуль» против большой истории. Проигрыш «Уотфорду» перечеркнул сезон?
- 27:08 – Футбол vs Коронавирус: переносы игр, цинизм и мародерство.
Можно слушать и на других платформах:
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Бомбардир.ру