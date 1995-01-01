Что за невезучий дебют у Комличенко за «Динамо»: два супермомента – штанга с перекладиной

Еще и проигранное дерби.

В стартовом составе «Динамо» на игру со «Спартаком» не оказалось его самого дорогого новичка зимы – Николай Комличенко остался в запасе. Отсутствие форварда главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объяснил так: «Оно связано с сильными и слабыми сторонами футболистов «Спартака».

В схеме 3-4-3 тройку атакующих футболистов «Динамо» составили Игбун, Н’Жие и Шиманьски. Польского легионера Комличенко заменил на 56-й минуте. Через шесть минут «Динамо» пропустило второй гол от «Спартака».

«Динамо» выглядело неубедительно, но после выхода Комличенко у команды хотя бы стали появляться голевые моменты. Первым же ударом форвард сотряс штангу ворот «Спартака», едва не сравняв счет (к тому времени еще было 0:1).

На 69-й минуте еще одно разочарование. Комличенко здорово обыграл Жиго в чужой штрафной, но из выгодной позиции пробил в перекладину.

Был еще момент в конце матча, но его Комличенко уже создал для партнера – отдал мяч Н’Жие, который пробил по воротам, «Спартак» выручил Максименко.

Два удара, один ключевой пас, одно выигранное верховое единоборство, заработанный фол – на что наработал Комличенко за полчаса игры. Важно другое – с его выходом у «Динамо» наладилась атака, а «Спартак» не сразу разобрался, как ее сдержать.

Почти час играя без Комличенко, «Динамо» практически ничего не создало, но его выход показал, насколько интереснее может стать атака клуба. А направь он мяч чуть левее в первом моменте и чуть ниже во втором – возможно, игру удалось бы спасти.