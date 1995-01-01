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    Что за невезучий дебют у Комличенко за «Динамо»: два супермомента – штанга с перекладиной


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    Голосов: 2
    Сегодня, 19:45
    Еще и проигранное дерби.

    В стартовом составе «Динамо» на игру со «Спартаком» не оказалось его самого дорогого новичка зимы – Николай Комличенко остался в запасе. Отсутствие форварда главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объяснил так: «Оно связано с сильными и слабыми сторонами футболистов «Спартака».

    В схеме 3-4-3 тройку атакующих футболистов «Динамо» составили Игбун, Н’Жие и Шиманьски. Польского легионера Комличенко заменил на 56-й минуте. Через шесть минут «Динамо» пропустило второй гол от «Спартака».

    «Динамо» выглядело неубедительно, но после выхода Комличенко у команды хотя бы стали появляться голевые моменты. Первым же ударом форвард сотряс штангу ворот «Спартака», едва не сравняв счет (к тому времени еще было 0:1).

    На 69-й минуте еще одно разочарование. Комличенко здорово обыграл Жиго в чужой штрафной, но из выгодной позиции пробил в перекладину.

    Был еще момент в конце матча, но его Комличенко уже создал для партнера – отдал мяч Н’Жие, который пробил по воротам, «Спартак» выручил Максименко.

    Два удара, один ключевой пас, одно выигранное верховое единоборство, заработанный фол – на что наработал Комличенко за полчаса игры. Важно другое – с его выходом у «Динамо» наладилась атака, а «Спартак» не сразу разобрался, как ее сдержать.

    Почти час играя без Комличенко, «Динамо» практически ничего не создало, но его выход показал, насколько интереснее может стать атака клуба. А направь он мяч чуть левее в первом моменте и чуть ниже во втором – возможно, игру удалось бы спасти.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12015

      vka1970 35 минут назад

      Мне Комличенко понравился.Да, не забил, но не боялся взять игру на себя и создавать острые моменты.Хорошее приобретение.

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      Рейтинг: +1482

      neim 50 минут назад

      Вот и возникает вопрос, нахрена покупать забивного форварда и держать его на скамейке, если игры в атаке практически нет ? Где логика, тренер ?

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