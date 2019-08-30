Отвечаем на главные вопросы по PES 2020: Сколько стоит? Какие требования? В чем преимущество над FIFA?

Полезный гайд для любого игромана.

Как там цена и системные требования?

PES 2020 официально доступен для игры уже с 10 сентября. На PlayStation 4 его можно приобрести за 3499 рублей. В Steam игра стоит 1999 рублей, улучшенное издание Legend Edition – 2999 рублей. Перед покупкой сразу почитайте рекомендуемые характеристики ПК. Минимальные системные требования смотрите тут, если понадобится.

Операционная система: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX 8350

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GTX 760 или AMD Radeon R9 270X

DirectX: версия 11

Занимаемое место на диске: 40 ГБ

Дополнительные примечания: разрешение 1920 х 1080

Что по впечатлениям у тех, кто уже купил?

PES 2020 провалился в момент запуска. Основной трейлер игры выпустили только 12 сентября. Игра при этом была уже доступна. Это похоже на опоздание с представлением новой формы ЦСКА, когда в РПЛ уже сыграли несколько туров.

Большой провал вышел с работой серверов. В первые часы запуска нельзя было поиграть в онлайн-режим. Оперативно выпущенное обновление сразу не решило все проблемы. Интересно, что подобное было и в PES 2019. Там сервера слетали регулярно. Сейчас все это выглядело так:

twit text — Martin Moran (@_m_moran_) September 9, 2019

Эден Азар все еще играет в «Челси», Аарон Рэмси привычно в «Арсенале», Лукаку и Эррера никуда не ушли из «МЮ». Да, с составами команд тоже возникла проблема. За все эти недоработки пользователям пообещали монетки в MyClub (500 штук). Для фанатов английских топ-клубов этот баг скорее счастливый.

Понравился и прогресс с радостью после голов. Лионель Месси отпраздновал мяч в стиле Криштиану Роналду.

twit text — RealSport (@realsport101) September 10, 2019

В чем PES 2020 лучше конкурентов?

1) В создании игры участвовал Андрес Иньеста. Он разрабатывал уникальную систему дриблинга. Пользоваться легко: одной кнопкой можно обыграть соперника. На портале Gamesradar пишут, что любой игрок умеет финтить, но футболисты с высокими характеристиками выполняют лучшие обводки. Изменилась и вся система борьбы.

2) Теперь PES 2020 – это еще и лицензии. Эксклюзивное соглашение с «Ювентусом» оставило его без официального названия в FIFA 2020. Большим достижением Konami стало присуждение PES 2020 роли официальной игры Евро-2020. К турниру выйдет полностью лицензированная игра, где будут все актуальные формы сборных и актуальные составы. Эмблемы на многие клубы придется снова ставить через дополнения, но это привычно.

3) Совместно с УЕФА в ноябре 2019 запустят киберфутбольный турнир с участием 55 национальных ассоциаций. Его финал состоится незадолго до финального матча реального Евро. Главный приз – деньги и билеты на финал. Это большой шаг вперед в развитии киберспорта, но здесь PES 2020 пока не лидер. Зато графика в PES 2020 – счастье.

twit text — eFootball PES (@officialpes) August 24, 2019

Какие глобальные недостатки?

1) eFootball PES 2020 – именно такое официальное название используется для PES 2020. Говорят, это отсылка к развитию киберспортивного направления, хотя внутри игры есть один большой провал. MyClub – аналог Ultimate Team из FIFA, который в несколько раз хуже популярного онлайн-режима. Примитивное не исправляют, целят в глобальное.

2) Война двух симуляторов делает хуже обе игры. В PES 2020 нет Бундеслиги, зато есть Серия Б. В FIFA 20 Бундеслига не только лицензирована полностью, так еще и с новой части получила новые стадионы и большую пачку прорисованных лиц. Понятно, что для PES 2020 заготовят тонну дополнений и обновлений, но в FIFA с этим сразу как-то легче.

3) Мастер-лигу прокачали, но она все еще скучная и затянутая. С такой же проблемой сталкиваются и в FIFA, но PES пока все равно в роли догоняющего. Главное достижение в PES 2020 – прокаченные, реалистичные и продуманные трансферы. Это называют основным достоинством мастер-лиги, даже с ее остальными мелкими нововведениями.

Куча информации по FIFA 20:

Новое в FIFA 20: женщины-тренеры, уличный футбол, легенды

Рейтинги FIFA 2020: Месси первый, прогресс голландцев, много неожиданностей

Из FIFA 20 убрали «Ювентус». Вместо него будет выдуманный «Пьемонте Кальчо»