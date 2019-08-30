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    Отвечаем на главные вопросы по PES 2020: Сколько стоит? Какие требования? В чем преимущество над FIFA?


    3
    Голосов: 6
    Сегодня, 08:10
    Полезный гайд для любого игромана.

    Как там цена и системные требования?

    PES 2020 официально доступен для игры уже с 10 сентября. На PlayStation 4 его можно приобрести за 3499 рублей. В Steam игра стоит 1999 рублей, улучшенное издание Legend Edition – 2999 рублей. Перед покупкой сразу почитайте рекомендуемые характеристики ПК. Минимальные системные требования смотрите тут, если понадобится.

    • Операционная система: Windows 10 (64-бит)
    • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX 8350
    • Оперативная память: 8 ГБ
    • Видеокарта: NVIDIA GTX 760 или AMD Radeon R9 270X
    • DirectX: версия 11
    • Занимаемое место на диске: 40 ГБ
    • Дополнительные примечания: разрешение 1920 х 1080

    Что по впечатлениям у тех, кто уже купил?

    PES 2020 провалился в момент запуска. Основной трейлер игры выпустили только 12 сентября. Игра при этом была уже доступна. Это похоже на опоздание с представлением новой формы ЦСКА, когда в РПЛ уже сыграли несколько туров.

    Большой провал вышел с работой серверов. В первые часы запуска нельзя было поиграть в онлайн-режим. Оперативно выпущенное обновление сразу не решило все проблемы. Интересно, что подобное было и в PES 2019. Там сервера слетали регулярно. Сейчас все это выглядело так:

    Эден Азар все еще играет в «Челси», Аарон Рэмси привычно в «Арсенале», Лукаку и Эррера никуда не ушли из «МЮ». Да, с составами команд тоже возникла проблема. За все эти недоработки пользователям пообещали монетки в MyClub (500 штук). Для фанатов английских топ-клубов этот баг скорее счастливый.

    Понравился и прогресс с радостью после голов. Лионель Месси отпраздновал мяч в стиле Криштиану Роналду.

    В чем PES 2020 лучше конкурентов?

    1) В создании игры участвовал Андрес Иньеста. Он разрабатывал уникальную систему дриблинга. Пользоваться легко: одной кнопкой можно обыграть соперника. На портале Gamesradar пишут, что любой игрок умеет финтить, но футболисты с высокими характеристиками выполняют лучшие обводки. Изменилась и вся система борьбы.

    2) Теперь PES 2020 – это еще и лицензии. Эксклюзивное соглашение с «Ювентусом» оставило его без официального названия в FIFA 2020. Большим достижением Konami стало присуждение PES 2020 роли официальной игры Евро-2020. К турниру выйдет полностью лицензированная игра, где будут все актуальные формы сборных и актуальные составы. Эмблемы на многие клубы придется снова ставить через дополнения, но это привычно.

    3) Совместно с УЕФА в ноябре 2019 запустят киберфутбольный турнир с участием 55 национальных ассоциаций. Его финал состоится незадолго до финального матча реального Евро. Главный приз – деньги и билеты на финал. Это большой шаг вперед в развитии киберспорта, но здесь PES 2020 пока не лидер. Зато графика в PES 2020 – счастье.

    Какие глобальные недостатки?

    1) eFootball PES 2020 – именно такое официальное название используется для PES 2020. Говорят, это отсылка к развитию киберспортивного направления, хотя внутри игры есть один большой провал. MyClub – аналог Ultimate Team из FIFA, который в несколько раз хуже популярного онлайн-режима. Примитивное не исправляют, целят в глобальное.

    2) Война двух симуляторов делает хуже обе игры. В PES 2020 нет Бундеслиги, зато есть Серия Б. В FIFA 20 Бундеслига не только лицензирована полностью, так еще и с новой части получила новые стадионы и большую пачку прорисованных лиц. Понятно, что для PES 2020 заготовят тонну дополнений и обновлений, но в FIFA с этим сразу как-то легче.

    3) Мастер-лигу прокачали, но она все еще скучная и затянутая. С такой же проблемой сталкиваются и в FIFA, но PES пока все равно в роли догоняющего. Главное достижение в PES 2020 – прокаченные, реалистичные и продуманные трансферы. Это называют основным достоинством мастер-лиги, даже с ее остальными мелкими нововведениями.

    Куча информации по FIFA 20:

    Новое в FIFA 20: женщины-тренеры, уличный футбол, легенды

    Рейтинги FIFA 2020: Месси первый, прогресс голландцев, много неожиданностей

    Из FIFA 20 убрали «Ювентус». Вместо него будет выдуманный «Пьемонте Кальчо»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер eFootball PES
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +486

      jet andy 30 минут назад

      Играю в PES больше десяти лет, ибо геймплэй там больше похож на реальность. А FIFA - это скорей аркада.

      0
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      Рейтинг: +3869

      Lester84 38 минут назад

      Столько букв и никакой конкретики про сам геймплей))) Автор жжот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      Nintendo8800 47 минут назад

      каждый год покупаю и фифа и пес ... отдаю предпочтение песу ... фифа как по мне уже вообще сплошная аркада с красочной графикой , для дошколят пойдет

      2
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      Рейтинг: +74

      Moisey 58 минут назад

      10 лет подряд играл в FIFA, из-за лицензий наверное. В этом году взял PES. Небо и Земля. Фифу заброшу надолго, видимо, пока разница колоссальна.

      2
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      Рейтинг: +27

      Ads84 1 час назад

      автор, тебе в Игроманию, ошибся ресурсом.

      0
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      Рейтинг: +110

      Sterh 1 час назад

      3500.. Подожду немного) 2019 погоняю пока)

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