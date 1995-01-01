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    Из FIFA 20 убрали «Ювентус». Вместо него будет выдуманный «Пьемонте Кальчо»


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    Голосов: 6
    Сегодня, 18:17
    Большой удар по серии.

    «Ювентус» заключил эксклюзивную сделку с Pro Evolution Soccer: это означает, что команды не будет в FIFA 20. Этот контракт − важное событие для рынка спортивных симуляторов, и пока непонятно, к чему оно приведет.

    Противостояние FIFA и PES − вечная битва, которая длится более 24 лет. В последнее время основное «оружие» создателей обоих симуляторов − это лицензии на турниры и команды.

    До прошлого года ситуация находилась в равновесии: у FIFA были лицензии на большинство европейских лиг, у PES − на Лигу чемпионов и Лигу Европы. Но в FIFA 19, вышедшей прошлой осенью, появилась Лига чемпионов, а Konami осталась ни с чем. Кажется, у японской студии все-таки есть какой-то план, как выйти победителем из этой ситуации.

    Вместо «Ювентуса» − «Пьемонте Кальчо»

    Разумеется, у серии FIFA нет лицензий на все европейские команды, но в прошлом сезоне основные топ-клубы, игравшие в Лиге чемпионов, были в игре. «Ювентус» − первый клуб-фаворит ЛЧ, который не попадет в FIFA.

    Это кажется особенно важным с учетом того, что в прошлом сезоне FIFA 19 продвигали через Лигу чемпионов: например, в официальных аккаунтах появлялись представления составов команд, сделанные в игре.

    При этом FIFA по-прежнему может добавить игроков в «Ювентуса» в игру. Только играть они будут не за свой клуб, а за выдуманную команду «Пьемонте Кальчо» − такое название для нее придумали в EA.

    Конечно, потеря одного «Ювентуса» − не самая большая трагедия для FIFA. Но есть подозрение, что количество таких эксклюзивных сделок увеличится. Отметим, что в прошлом году именно футболист «Ювентуса», Криштиану Роналду, был на обложке игры.

    Среди других потерь FIFA − РПЛ, «Камп Ноу» и «Альянц Арена»

    В PES также заключили контракты с «Барселоной» и «Баварией», но эти клубы останутся в игре. Причина в том, что у FIFA есть эксклюзивная сделка с Примерой и Бундеслигой, по которой компания имеет права на все названия, логотипы и формы клубов.

    Зато это коснулось стадионов. «Камп Ноу» уже много лет не присутствует в FIFA из-за сделки с PES, та же учесть коснулась и «Альянц Арену».

    А Российская Премьер-Лига и вовсе в прошлом сезоне заключила эксклюзивный контракт с Konami и пропала из FIFA. Сейчас там могут лишь заключать отдельные сделки с клубами, чтобы добавить их в еврокубки.

    Почему эта потеря − важное событие?

    Есть три основных причины:

    1. FIFA не поддерживает моддинг. Серия PES существовала в режиме ограниченных лицензий много лет подряд, и за это время в Konami поняли, что моддинг отлично решает эту проблему. Фанаты самостоятельно делали формы, логотипы и составы, а игра просто не мешала им добавлять все это. В FIFA в последние годы идут другим путем, и здесь восстановить «Ювентус» будет практически невозможно.

    2. В FIFA давно нет больших обновлений. Да, игру официально еще не представили, но если слитые скриншоты достоверны, то меню и движок игры в целом останутся без изменений. Вся эта ситуация давно надоела фанатам серии, а если за ней последуют еще и потери клубов, то реакция будет вдвойне негативной.

    3. Этот контракт − важный прецедент. Важна не сама потеря, а тот эффект, который она создаст. Если в Konami поймут, что эта тактика работает, то в следующем году мы увидим еще больше эксклюзивных контрактов между PES и клубами. И там уже потери для FIFA будут намного больше.

    Вот что происходит с настоящим «Ювентусом»:

    «Ювентус» подписывает игроков бесплатно, но дорого. Рабьо – очередной пример

    Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Konami, EA
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
    Комментарии4
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      Рейтинг: +407

      Файдаэн 11 минут назад

      Кодзима ге... А, стоп, его же нет в Konami.
      А если серьёзно, электроники скоро доиграются, если не поймут, что надо идти на встречу геймерам, а не играться с лутбоксами и блокировать попытки модифицировать игры.

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      Рейтинг: +6740

      Skull_Boy 34 минуты назад

      А вот и приблизился закат игры, которой еще прогнозировали в далеком 2015, даже команда ModdingWay перестали свои модики заливать еще вроде бы как на FIFA 16 т.к. базы игр несовместимы, а китайцы выиграют, как не на самой игре, где движок просто космический, а на МОДАХ, которые игроки будут заливать их пачками и никакая лицензия игры там не нужна, а тем более прописка БД, вот например у меня, как и других многих, тупа стоят первые четыре лиги Англии, 3 лиги немцев, по две от Испании, Италии и Франции, РПЛ с ФНЛ и УПЛ, а вот мне их скандинавы и прочая шушера, на примере Австрии и Румынии, нахрен не нужны

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      Рейтинг: +4097

      GoldPlayFIFARus9 > Skull_Boy 1 минуту назад

      Конами - это не китайцы, это японцы. "Прочая шушера" не нужна лично тебе,а вот всяким скандинавам, австрийцам и т.п. ещё ой как нужна.В особенности китайцам, именно с ней ФИФА заключила эксклюзивный контракт,а эот так на минуточку +1.5 млрд человек. ФИФА во всём мире самый продаваемый продукт, исключение только некоторые страны Латинской Америки, где ПЕС более продаваемый т.к. есть эксклюзив их лиг. Лично меня в ПЕС смущает сама аббривиатура ,где буква "С" переводится как соккер. Я лично в соккер играть не хочу, хочу в футбол

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      Рейтинг: +592

      Sergil 44 минуты назад

      Ну теперь точно не вижу смысла покупать ее. Она начала загибаться уже после 17 части. Если в 18 еще можно было играть, 19 часть стала полнейшим г... на палочке, даже тонны обновлений не спасли ее. А отсутствие РПЛ уж точно не может привлекать российских ФИФАфанов. Зато в Серии А можно устроить свой сценарий с вылетом Ювентуса в Серию С, переездом в другую лигу или банкротством)

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