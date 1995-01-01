Из FIFA 20 убрали «Ювентус». Вместо него будет выдуманный «Пьемонте Кальчо»

Большой удар по серии.

«Ювентус» заключил эксклюзивную сделку с Pro Evolution Soccer: это означает, что команды не будет в FIFA 20. Этот контракт − важное событие для рынка спортивных симуляторов, и пока непонятно, к чему оно приведет.

Противостояние FIFA и PES − вечная битва, которая длится более 24 лет. В последнее время основное «оружие» создателей обоих симуляторов − это лицензии на турниры и команды.

До прошлого года ситуация находилась в равновесии: у FIFA были лицензии на большинство европейских лиг, у PES − на Лигу чемпионов и Лигу Европы. Но в FIFA 19, вышедшей прошлой осенью, появилась Лига чемпионов, а Konami осталась ни с чем. Кажется, у японской студии все-таки есть какой-то план, как выйти победителем из этой ситуации.

Вместо «Ювентуса» − «Пьемонте Кальчо»

Разумеется, у серии FIFA нет лицензий на все европейские команды, но в прошлом сезоне основные топ-клубы, игравшие в Лиге чемпионов, были в игре. «Ювентус» − первый клуб-фаворит ЛЧ, который не попадет в FIFA.

Это кажется особенно важным с учетом того, что в прошлом сезоне FIFA 19 продвигали через Лигу чемпионов: например, в официальных аккаунтах появлялись представления составов команд, сделанные в игре.

При этом FIFA по-прежнему может добавить игроков в «Ювентуса» в игру. Только играть они будут не за свой клуб, а за выдуманную команду «Пьемонте Кальчо» − такое название для нее придумали в EA.

Конечно, потеря одного «Ювентуса» − не самая большая трагедия для FIFA. Но есть подозрение, что количество таких эксклюзивных сделок увеличится. Отметим, что в прошлом году именно футболист «Ювентуса», Криштиану Роналду, был на обложке игры.

Среди других потерь FIFA − РПЛ, «Камп Ноу» и «Альянц Арена»

В PES также заключили контракты с «Барселоной» и «Баварией», но эти клубы останутся в игре. Причина в том, что у FIFA есть эксклюзивная сделка с Примерой и Бундеслигой, по которой компания имеет права на все названия, логотипы и формы клубов.

Зато это коснулось стадионов. «Камп Ноу» уже много лет не присутствует в FIFA из-за сделки с PES, та же учесть коснулась и «Альянц Арену».

А Российская Премьер-Лига и вовсе в прошлом сезоне заключила эксклюзивный контракт с Konami и пропала из FIFA. Сейчас там могут лишь заключать отдельные сделки с клубами, чтобы добавить их в еврокубки.

Почему эта потеря − важное событие?

Есть три основных причины:

1. FIFA не поддерживает моддинг. Серия PES существовала в режиме ограниченных лицензий много лет подряд, и за это время в Konami поняли, что моддинг отлично решает эту проблему. Фанаты самостоятельно делали формы, логотипы и составы, а игра просто не мешала им добавлять все это. В FIFA в последние годы идут другим путем, и здесь восстановить «Ювентус» будет практически невозможно.

2. В FIFA давно нет больших обновлений. Да, игру официально еще не представили, но если слитые скриншоты достоверны, то меню и движок игры в целом останутся без изменений. Вся эта ситуация давно надоела фанатам серии, а если за ней последуют еще и потери клубов, то реакция будет вдвойне негативной.

3. Этот контракт − важный прецедент. Важна не сама потеря, а тот эффект, который она создаст. Если в Konami поймут, что эта тактика работает, то в следующем году мы увидим еще больше эксклюзивных контрактов между PES и клубами. И там уже потери для FIFA будут намного больше.

Вот что происходит с настоящим «Ювентусом»:

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