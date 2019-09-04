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    Новое в FIFA 20: женщины-тренеры, уличный футбол, легенды


    0
    Голосов: 0
    04.09.2019 22:32
    Она выйдет 27 сентября.

    Три года фанаты серии FIFA возмущаются: последнее серьезное обновление случилось в 2017-м (тогда EA перешла на движок Forstbite, позволивший несколько изменить физику игры). 18-я и 19-я версии – просто зализанные версии 2017-й (интеграция ЛЧ – не в счет, она планировалась не один год).

    FIFA 20 – еще одна попытка Electronic Arts привнести в игру что-то новое. На этот раз разработчики приготовили несколько важных дополнений.

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    Уличный футбол

    EA не одно десятилетие думает о нормальном внедрении маленькой площадки и уличных правил в основную версию. В 97-м и 98-м годах в FIFA добавили мини-футбол. С 2005-й по 2012-й Electronic Arts выпустили четыре версии FIFA Street: дико забагованные, с отвратительной физикой и абсолютно автоматическими обводками. В FIFA 20 разработчики пообещали избавить пользователей от всех этих минусов.

    Посмотрите на геймплей уличной версии FIFA. Сразу три изменения в сравнении с версией 7-летней давности. Во-первых, игроки начали нормально двигаться, без диких торможений. Во-вторых, улучшена культура паса и ударов. В-третьих, футболисты (кстати, есть и девушки) одеты как обычные люди, а не выходят на уличные матчи в клубных формах.

    Игрока можно прокачивать в зависимости от того, сколько одержите побед на виртуальном турнире. Кроме того, в зависимости от скиллов можно обучать игрока различным насмешкам, финтам и приемам.

    text

    Публикация от text (@easportsfifa)

    Нововведения в карьере

    В целом режим останется нетронутым. Разработчики пообещали, что не будут трогать интерфейс и сделают какие-то небольшие обновления.

    Главное – женщины-тренеры. Для тех, кто не в курсе: перед началом игры есть стадия, когда выбираешь тип тренера, его вид – именно там в FIFA 20 можно выбрать женщину.

    text

    Публикация от text (@easportsfifa)

    Изменится общий контроль мяча

    В августе на ESPN вышел большой текст о новых возможностях FIFA. Главная особенность – разработчики изменили физику игроков (когда владеют мячом и когда не владеют), чтобы приблизить игру к реальности.

    Важное замечание от ESPN: в этом плане FIFA до сих пор уступает PES. Но EA сделала ряд изменений, чтобы хоть как-то подойти к этому уровню:

    1. Изменена техника удара. Теперь траектория полета мяча будет реалистичнее. Кроме того, будет изменена закрутка, со штрафных можно будет пробить наклювом.

    2. Изменится движение игроков, находящихся без мяча.

    3. В предыдущих версиях отбор мяча идет автоматически. Теперь можно выбрать сторону, в которую будет двигаться футболист.

    4. Введена более точная реализация момента при выходах на вратаря. При этом голкипер будет двигаться реалистичнее.

    5. Движение мяча станет естественнее: отскоки, срезы и так далее.

    Дополнительные изменения в FIFA 20:

    • Новые празднования. К примеру, с камерой – его на презентации показал виртуальный Суарес.
    • Новые легенды: Эссьен. Гвардиола и другие
    • Новые финты и движения. Теперь в игре можно подрабатывать мяч, когда он на газоне, если есть свободное пространство.
    • Новые анимации движения игроков. text, например, будет у Неймара.

    А еще не будет Премьер-лиги (ожидаемо), а вместо «Ювентуса» появится «Пьемонте Кальчо».

    Еще тексты о компьютерных играх:

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    Весь мир обсуждает рейтинги звезд в FIFA 19. Есть вопросы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: EA, инстаграм EA SPORTS FIFA
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      nice_taste 9 минут назад

      в общем ничего не изменится. разработчики привнесли что то новое,цифру 20 вместо 19. зачем выкупать лицензию на лигу чемпионов и лигу европы,если они даже не могут добавить все команды которые там участвуют?
      pes в принципе никогда не нравился,но там вроде бы даже команды из отборочного раунда плей офф добавляли,здесь же что лига чемпионов,что лига европы,это какой то обрубок.
      женщины тренеры,спасибо,это конечно важно,все давно этого ждали.

      0
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      Рейтинг: +777

      Maxi_7 17 минут назад

      PES. Уже 3 года как.

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      Рейтинг: +1972

      Ubuntu 39 минут назад

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