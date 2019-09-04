Новое в FIFA 20: женщины-тренеры, уличный футбол, легенды

Она выйдет 27 сентября.

Три года фанаты серии FIFA возмущаются: последнее серьезное обновление случилось в 2017-м (тогда EA перешла на движок Forstbite, позволивший несколько изменить физику игры). 18-я и 19-я версии – просто зализанные версии 2017-й (интеграция ЛЧ – не в счет, она планировалась не один год).

FIFA 20 – еще одна попытка Electronic Arts привнести в игру что-то новое. На этот раз разработчики приготовили несколько важных дополнений.

text text text 18 Июл 2019 в 7:12 PDT

Уличный футбол

EA не одно десятилетие думает о нормальном внедрении маленькой площадки и уличных правил в основную версию. В 97-м и 98-м годах в FIFA добавили мини-футбол. С 2005-й по 2012-й Electronic Arts выпустили четыре версии FIFA Street: дико забагованные, с отвратительной физикой и абсолютно автоматическими обводками. В FIFA 20 разработчики пообещали избавить пользователей от всех этих минусов.

Посмотрите на геймплей уличной версии FIFA. Сразу три изменения в сравнении с версией 7-летней давности. Во-первых, игроки начали нормально двигаться, без диких торможений. Во-вторых, улучшена культура паса и ударов. В-третьих, футболисты (кстати, есть и девушки) одеты как обычные люди, а не выходят на уличные матчи в клубных формах.

Игрока можно прокачивать в зависимости от того, сколько одержите побед на виртуальном турнире. Кроме того, в зависимости от скиллов можно обучать игрока различным насмешкам, финтам и приемам.

text text text Публикация от text (@easportsfifa) 26 Авг 2019 в 11:28 PDT

Нововведения в карьере

В целом режим останется нетронутым. Разработчики пообещали, что не будут трогать интерфейс и сделают какие-то небольшие обновления.

Главное – женщины-тренеры. Для тех, кто не в курсе: перед началом игры есть стадия, когда выбираешь тип тренера, его вид – именно там в FIFA 20 можно выбрать женщину.

text text text Публикация от text (@easportsfifa) 7 Авг 2019 в 10:13 PDT

Изменится общий контроль мяча

В августе на ESPN вышел большой текст о новых возможностях FIFA. Главная особенность – разработчики изменили физику игроков (когда владеют мячом и когда не владеют), чтобы приблизить игру к реальности.

Важное замечание от ESPN: в этом плане FIFA до сих пор уступает PES. Но EA сделала ряд изменений, чтобы хоть как-то подойти к этому уровню:

1. Изменена техника удара. Теперь траектория полета мяча будет реалистичнее. Кроме того, будет изменена закрутка, со штрафных можно будет пробить наклювом.

2. Изменится движение игроков, находящихся без мяча.

3. В предыдущих версиях отбор мяча идет автоматически. Теперь можно выбрать сторону, в которую будет двигаться футболист.

4. Введена более точная реализация момента при выходах на вратаря. При этом голкипер будет двигаться реалистичнее.

5. Движение мяча станет естественнее: отскоки, срезы и так далее.

Дополнительные изменения в FIFA 20:

Новые празднования. К примеру, с камерой – его на презентации показал виртуальный Суарес.

Новые легенды: Эссьен. Гвардиола и другие

Новые финты и движения. Теперь в игре можно подрабатывать мяч, когда он на газоне, если есть свободное пространство.

Новые анимации движения игроков. text, например, будет у Неймара.

А еще не будет Премьер-лиги (ожидаемо), а вместо «Ювентуса» появится «Пьемонте Кальчо».

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