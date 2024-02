Football Manager – это лучшая серия игр о футболе. Сейчас все объясним

Большая и качественная аналитика о легендарной игре, которая недавно выпустила новую версию.

Радость гиков

Как и многие сферы, футбол допускает разделение своих фанатов на две условные группы – обыватели и гики. Во многом, это зависит от уровня погружения. Первые любят практическую составляющую игры и не отягощают себя лишними знаниями, в то время как вторые способны стараются вникнуть до малейших нюансов. Для первых есть FIFA – с кучей собственных фишек и мультиплеерных возможностей вроде Ultimate Team. Вторые же придумали Football Manager.

Точнее, сначала это был Championship Manager, а привычное нам название Sports Interactive зарегистрировали только в 2005 году. Но даже во времена CM игра обладала своими ключевыми свойствами – гигантской базой игроков и лиг, а также возможностью примерять на себя роль менеджера со всеми тактическими и управленческими нюансами. Все это достигалось, по сегодняшним меркам, довольно малыми выразительными средствами, но уже тогда представляло собой реалистичную симуляцию футбола.

Причем футбола как чего-то большего, чем игры в мяч. Благодаря FM можно почувствовать себя внутри футбольной биологической системы, где внимание уделяется одновременно тактике, трансферам, тренировкам и отношениям с руководством или болельщиками. В этом и состоит главное отличие FM от серии FIFA (кроме отсутствия мануального контроля за командой).

Дело в том, что FIFA – это в первую очередь AAA+ игра от Electronic Arts, задача которой собрать как можно больше денег. Соответственно, для этого и завели возможность микротранзакций в Ultimate Team и вообще заточили игру под некий компетитив-гейминг. В результате FIFA стала вполне адекватным киберспортом, но футбол в ней – скорее повод создать такую игру, чем предмет анализа и уж тем более любви. Поэтому продукт EA Sports – в первую очередь компьютерная игра, а FM – в первую очередь симулятор футбола.

Реалистичность и колобки

Давайте поговорим о графике. Обещаю, это последнее сравнение с FIFA, но не сказать об этом тоже нельзя. Каждый год EA Sports, с революционными плакатами наперевес, завозит графоний, который на какую-то небольшую долю лучше предыдущего. Это касается и пластики движений, и мимики игроков, много чего касается. Но это все еще не похоже на реальную жизнь. И не будет похоже. Посмотрите трейлер второй части The Last Of Us – это же практически фильм. Но все равно есть что-то, что позволяет пока отличить эту графику от реальной жизни.

В FM первый 3D-режим появился в 2009 году, и каждый он год он тоже становится капельку реалистичней. Но настоящие фм-олдфаги тут только согласно пожимают плечами. Пожимают и возвращаются в бессмертный режим 2D с «колобками». И это одна из причин гениальности Football Manager. Да, можно завести у себя лучшую графику на свете и радоваться, внимательно следя за обновлениями. Такие вещи будут устаревать каждый раз, когда выходит что-то новое.

Так вот: 2D-«колобкам» это не грозит. Мяч у них двигается правильно, расположение ног мы видим, а все остальное – не важно. В голове у игрока схематичная картинка сама рендерится под реальную жизнь и воспринимается куда реальнее пусть и красивой, но все же искусственной графики. Пока жив этот режим, жив и Football Manager. А 3D-просмотр – это просто необходимая самооборона. Хотя и он в последнее время стал симпатичным.

Избиение судьи, карьера для сына и стадион вашего имени

Когда мы говорили о «малых выразительных средствах», надо учитывать, что речь шла всего лишь о лаконичности. На их ширине это не сказывается. Даже в самые древние свои времена FM умел много, оставаясь огромной базой игроков с более-менее реалистичными раскладками скиллов и потенциала (вплоть до того, что сейчас их базами пользуются настоящие клубы).

Правда, тогда в игре кроме этого было особо нечего делать и родилась расхожая шутка про Excel, ведь большую часть геймплея игрок смотрит на таблицы и цифры, изредка разбавляя это танцем «колобков».

Тем не менее, каждый игрок или член персонала – это не просто голый набор статов. Скрытые характеристики, особенности характера, привычки и детально прописанная прошлая карьера заставляют воспринимать его как личность. Именно в восприятии и стимуляции воображения игрока состоит та самая магия FM. Не ведут себя одинаково даже игроки с похожими скиллами и характером. И благодаря тому, что у вас не возникает чувства, что этот игрок «точно такой же», не наступает пресыщение.

Football Manager наполнен мелкими деталями, продлевающими экспириенс. Часть из них завязана на статистической вероятности. Например, вы играете в низших лигах (это необязательно, но там шанс выше), и ваш самый агрессивный игрок вдруг теряет контроль и нападает на судью. Суть этого перформанса в том, что в вашей голове фрустрация от десятиматчевого удаления и необходимость как-то восполнять потерю это время затмевает ощущение того, что вы играете в игру. Все как в жизни. Так получилось – теперь решайте задачу с новыми условиями.

Или вот еще: при строительстве нового стадиона есть шанс, что его назовут в честь кого-то из легенд клуба. А это вполне может быть игрок, которого вы привели в команду или даже вы сами. Мелочь, а приятно. Особенно потому, что случается это не очень часто.

Более того, в поздних версиях игры – при условиях, что ваш менеджер старше сорока лет и вы провели в своем клубе хотя бы 10 сезонов – существует крошечный шанс увидеть среди пополнения из молодежной академии своего сына. Некоторые западные ютуберы специально занимались гриндом ради этого, перезагружая игру в надежде на потомство. Но тут повезет или не повезет – шанс очень небольшой.

Но эта маленькая штука, которая ни на что не влияет в самой игре – на странице с информацией игрока будет указан отец, и все – привносит много новых ощущений. Специально развивать своего сына на максимум его возможностей – дополнительный челлендж. А можно просто по блату держать в команде, как некоторые российские тренеры и функционеры. Все зависит от воображения. Как вы уже поняли, большая часть игры происходит именно там.

Наш босс − Мэтью Макконахи

К слову о воображении. Football Manager экстремально открыт к пользовательским модификациям. И специальные сайты постоянно пополняются апдейтами лиг хоть до чемпионата района, паками логотипов и фотографий, а также прочей графикой. Очень неплохой способ разнообразить геймплей – скачать прически и бороды для регенов (то есть для игроков, родившихся уже в игре).

Особенно актуально это было для версий до 17-й, не баловавшей разнообразием лиц и волос. Соответственно, на поздних стадиях от одинаковых причесок начинало рябить в глазах. Теперь это немного исправили и лица отличаются за счет некой рандомизации. Но косметические паки все равно штучка приятная.

С выходом того же Football Manager 2017 появились и настройки кастомизации вашего менеджера. Ранее обходились возможностью поставить аватар профиля. Теперь же лицо генерируется по вашей фотографии. Или не по вашей, если вы вдруг хотите, чтобы вашего персонажа сыграл какой-нибудь Мэттью Макконахи.

Возможность создать свой клуб и привести его к успеху тоже появилась относительно недавно. В свое время ее наличие заставляло многих, кусая губы, играть в казуальный FIFA Manager. Теперь этого не нужно. Кстати, лучше всего функция заходит в пачке с обновлениями лиг до тех самых региональных чемпионатов. Чтобы было откуда подниматься наверх.

Усы против рака и карьера в тысячу лет

О том, каков сегодняшний облик Football Manager, мы уже писали. Но не будет лишним кратко повториться. Тем более тут есть о чем поговорить.

Версия-2018 предлагает сфокусироваться на командной психологии и заводит для этого целое новое меню, где указаны общий эмоциональный фон коллектива, его лидеры, аутсайдеры и авторитет менеджера в команде. Вообще достаточно рискованный ход. С одной стороны, игроки, конечно, будут смотреться еще живее. С другой − если раньше воспринимать их индивидуально вы начинали благодаря удачной общей концепции и пары мелких штрихов, сейчас есть шанс, что это будет занимать слишком большую часть игры. Но пока интересно.

Другое глобальное нововведение – медицинский центр. Теперь, как и в жизни, игроки могут страдать рецидивами, хроническими травмами и по ходу карьеры потихоньку заполняют свою медицинскую карточку. Также врачи могут предсказывать травмы и помогать регулировать нагрузку.

Еще немного подточили все тот же 3D-движок, слегка докрутили систему тактики с планами на игру и... добавили каминг-ауты. Вокруг этого подняли нереальный хайп, но по факту это еще одна мелочь для детализации. Только тут Sports Interactive еще и высказываются на социально значимую тему. Кстати, не впервые. Футболисты-регены следят за трендами и могут принять участие в акции против рака яичек Movember («усатый ноябрь»), отрастив усы.

Кстати, оптимизирован новый FM шикарно. Я играю на жестяном ведре, и все работает без проблем. Посмотрим, как он поведет себя на поздних стадиях, когда сейв потяжелеет. Сейчас беды ничто не предвещает. Это все тот же Football Manager, где можно копаться часами. Скаутить, строить тактические хитросплетения и проводить экспериментальные симуляции.

Ответственность за то, сколько удовольствия принесет ваш опыт в Football Manager, лежит в том числе на вас. И в этом вся прелесть. FM – это не просто игра, а огромный инструментарий, который позволяет делать кучу вещей. Необязательно даже играть, можно экспериментировать с редактором. Посмотреть, как проявит себя та или иная команда под руководством нового менеджера? Можно. Изменить лимит на легионеров в РФПЛ и посмотреть, как это изменит вектор развития клубов лет через пять? А пожалуйста.

Один парень загрузил английские чемпионаты и просимулировал тысячу лет. На это ему понадобилось что-то около 50 дней реального времени, но результаты того стоят. Рекордсмен Англии по количеству титулов – «Шеффилд Юнайтед», а в АПЛ практически не осталось команд из ее современного состава. Кто-то построил стадионы на 400 000 зрителей. Непонятно только, как в FM-утопии решают вопрос перенаселения. Но это пусть останется за кадром.

